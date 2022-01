Carwash Desmet ruimt plaats voor labo’s van KU Leuven

De vaste klanten van carwash en krantenwinkel Desmet langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels mogen op zoek naar een alternatief. In de loop van maart wordt de carwash, met bijhorend krantenwinkeltje, immers afgebroken.

Het complex ruimt plaats voor de uitbreiding van de KU Leuven Campus Brugge-site, die vlakbij in de grote witte nieuwbouw huist. De universiteit, die in Brugge de opleidingen industriële ingenieurswetenschappen en bewegings- en revalidatiewetenschappen aanbiedt, zal op de vrijgekomen ruimte een complex met labo’s bouwen. KU Leuven bevestigt de aankoop van de carwash, maar kan nog geen verdere details geven over de plannen.

Carwash Desmet, een populair familiebedrijf dat langs de zeer drukke Koning Albert I-laan ligt, werd in 2004 opgericht. Of de zaakvoerders elders hun activiteiten zullen voortzetten, is nog niet meteen duidelijk.

(PDV)