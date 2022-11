Carrefour opent nieuwe Market in Oostrozebeke en verrast met kraakvers assortiment

Een nieuwe Carrefour Market heeft de deuren geopend in de Wielsbekestraat 28 in Oostrozebeke. Deze winkel verrast niet alleen door een kraakvers assortiment en ruime openingsuren, maar maakt het ook mogelijk om tijd uit te sparen dankzij de handige snelkassa’s. De winkel wordt uitgebaat door Tamara Van Loo en Luc Gorissen. Yannick Haemers is er franchisepartner.

De nieuwe Carrefour Market opent in het hartje van Oostrozebeke, met name in de Wielsbekestraat, een ideale verbindingsweg voor passageklanten. De splinternieuwe winkel komt op de plaats waar vroeger een andere retailer was en beantwoordt volledig aan de hedendaagse Carrefour-normen. De winkel is 750 m2 groot en heeft daarnaast een ruime parking, met een grote fietsenstalling.

Franchisepartner Yannick Haemers leerde de kneepjes van het vak al jong aan in de Carrefour-winkels van zijn familie in Waarschoot en Oostakker. Uiteindelijk werd hij in 2018 volledig zelfstandig met de opening van een Carrefour Market in Eeklo en nu dus ook Oostrozebeke. Het koppel dat de winkel zal uitbaten, Tamara Van Loo en Luc Gorissen, hebben heel wat ervaring in de supermarktsector.

Yannick Haemers, Tamara Van Loo en Luc Gorissen. © foto Carrefour

“We zijn laaiend enthousiast over het team dat dagelijks met enorm veel passie de klanten zal bedienen. Tamara deed al jarenlang ervaring op bij Carrefour en heeft een grote liefde voor het vak, met als specialiteit haar bakkerij-afdeling en beroemde kaasschotels. Luc was actief in de automobielsector en staat bekend om zijn groot hart voor zijn klanten én team”, aldus Yannick Haemers.

Kraakvers assortiment

De nieuwe Carrefour biedt een brede waaier aan producten en diensten. Zo heeft het een verse beenhouwerij met twee beenhouwers die specialist zijn in hun vak en alle type gourmets, buffetten en aperoplankjes klaarmaken. Kaasmeesteres Tamara zorgt voor een groot, gevarieerd en seizoensgebonden kaasassortiment en bereidt ook diverse kaasschotels. Daarnaast biedt de winkel kip aan het spit, ter plaatse gebakken brood, pistolets, koffiekoeken in de bakkerij-afdeling, een ruime biocorner en een brede waaier aan veggieproducten. Daarnaast vinden klanten er een traditioneel assortiment van bloemen.

Een lokaal aanbod

Sinds 10 jaar steunt Carrefour de regionale producenten zodat de klant naargelang van het seizoen kan genieten van de beste lokale producten en dit voor een eerlijke prijs voor zowel klanten als producent. Ook de winkel in Oostrozebeke wil zijn lokaal aanbod verder uitbreiden en doet hierbij een warme oproep aan de kleinere producenten uit de buurt om hun regionale producten te komen voorstellen. Wie weet staat hun regionaal product er binnenkort wel in de rekken?

Carrefour Market is alle dagen open van 8 tot 19 uur, zon- en feestdagen inbegrepen. Gesloten op dinsdag.