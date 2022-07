Carrefour Express Kuurne zorgt voor nieuwe ingang tijdens centrumvernieuwing: “Zo kunnen we tenminste openblijven”

De centrumwerken in hartje Kuurne hebben ingrijpende gevolgen voor de handelaars, zo ondervinden ook Yves Vanleeuwe en Sandra Puype van Carrefour Express in de Generaal Eisenhouwerstraat. Omdat de ingang van de winkel lange tijd zeer moeilijk bereikbaar zal zijn, voorzien de uitbaters nu een nieuwe ingang ter hoogte van de Kerkstraat.

Yves Vanleeuwe en Sandra Puype van Carrefour Express in de Generaal Eisenhouwerstraat zijn al twaalf jaar zaakvoerders van deze kleine maar gezellige supermarkt en staan gekend om hun klantvriendelijkheid.

“De werken vormden tot nu nog niet echt een probleem en de communicatie met het gemeentebestuur verloopt prima. Vooral Liselotte en Liesbet, van de dienst communicatie, doen hun uiterste best om met ons mee te denken over mogelijke oplossingen. Zo werd op onze vraag het voetpad voor de ingang van de winkel zeer snel hersteld na werfwerken”, vertelt Yves Vanleeuwe.

“Maar vanaf begin augustus zal het stuk Generaal Eisenhouwerstraat waar onze winkel gelegen is, volledig opengelegd worden en zal er geen verkeer meer mogelijk zijn. Ook zal het moeilijk worden om onze winkel te voet te bereiken. Daarom hebben we besloten om langs de andere kant van onze winkel een deur te voorzien die uitkomt in het gedeelte van de Kerkstraat dat reeds zal afgewerkt zijn en onze ingang daar te maken.”

“Achter onze winkel ligt een pand dat we nu als reserveopslag gebruiken en dat uitkomt in de Kerkstraat. Dit vergde natuurlijk enige creativiteit. We hebben daar nu een deur laten plaatsen, we zullen de kassa’s, de camera’s, alle bekabeling enzovoort verhuizen naar de achterkant van de winkel en de huidige ingang volledig afsluiten.”

Stockageruimte

“Het is een moeilijke periode voor alle handelaars in het centrum”, vult Sandra aan. “Maar op die manier kunnen we tenminste openblijven tijdens de werken, die vermoedelijk tot begin maart 2023 zullen duren en onze klanten kunnen tot dan langs de Kerkstraat onze winkel binnenkomen.”

“Op 8 augustus starten we dus met deze nieuwe ingang en we hopen dat onze klanten dat vlug gewoon zullen zijn”, vervolgt Yves. “We moeten wel nog een oplossing vinden voor het aanleveren van de goederen door de vrachtwagens en voor de opslag van onze reserves. Dus we zoeken nog een praktische ruimte, niet te ver van onze winkel waar de vachtwagens wel gemakkelijk kunnen lossen en waar we onze reservegoederen kunnen stockeren.”

‘Koop lokaal en win’

Het gemeentebestuur beseft dat het voor de vele winkels moeilijk is tijdens de grote centrumwerken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid en daarom verlopen de werken ook in verschillende fasen. “Met onze actie ‘Koop lokaal en win’ willen we de handelaars steunen. Onze zomeractie loopt nog tot 14 augustus”, vertelt Bram Deloof, schepen van Lokale Economie. “Bij elke aankoop ontvang je een lotje. Als je de achterzijde invult en het lotje deponeert in de tombolabox van een van de deelnemende handelszaken of bij een van de gemeentelijke dienstencentra (gemeentehuis, bib, zwembad, …) maak je kans op een VIP-arrangement bij een van de horecazaken op het Marktplein tijdens ons laatste kioskconcert op vrijdag 26 augustus.”

Naast de zomeractie van de gemeente waar ze graag aan meewerken, zijn Yves en Sandra ook van plan om zelf nog een aantal acties op punt te zetten. Zo zal er vanaf oktober regelmatig een ‘dagstunt’ bekend gemaakt worden zoals ‘2 kopen, 1 gratis’ en zullen ze zelf ook ‘kortingsbonnen’ uitdelen.

(ADM)