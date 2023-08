Caroline stopt na 33 jaar met krantenwinkel: “Al die jaren meer dan gewone krantenwinkel”

aroline Tyteca (62) sluit na 33 jaar de deuren van haar krantenwinkel in de Oostmeetstraat 37 in Koekelare. “Het is al die jaren meer dan gewoon een krantenwinkel geweest. Mensen komen hier langs voor een leuke babbel of om hun hart eens te luchten”, vertelt Caroline.

“Ik heb de krantenshop destijds overgenomen van Christine Clarysse en startte op 1 november 1990”, steekt Caroline, partner van Luc Stael (62), van wal. “De zaak was in de ruime regio bekend, want de ouders van Christine – Prudent Clarysse en Adrienne Neyt – hebben hier zeker twintig, dertig jaar krantenwinkel gehouden. De verkoop van kranten en magazines is de laatste jaren wel sterk verminderd. Ouderen hebben nog graag een papieren versie, maar de jongelui lezen de krant meer en meer digitaal.”

Lottowinnaars

Caroline werkte voorheen in de Philipsfabriek in Brugge. “Toen mijn zoon Maxim geboren werd, wilde ik hem niet aan de zorg van anderen overlaten, maar er zelf voor zorgen. Toen we hoorden dat Christine er de brui aan gaf, besloten we de stap te wagen. We hebben het ons nooit beklaagd”, vervolgt de sympathieke uitbaatster. “We hebben ons meteen aangepast aan het cliënteel en ook het vroege opstaan was geen probleem. De mensen hebben ons ook direct aanvaard. Ja, je moet met iedereen weten om te gaan en altijd vriendelijk zijn tegen je klant, want iedereen is anders.”

“Zo kreeg ik ooit eens een naakte man over de vloer, die z’n krant kwam kopen. Dat was wel verschieten”, lacht Caroline lachend. “Gelukkig zijn er ook heel veel mooie momenten om te koesteren. Zo wonnen we eens één miljoen euro met de groepspot van de Lotto. Dat bedrag moest wel verdeeld worden onder 100 mensen, maar het is toch mooi meegenomen. En het hield niet op, want enkele jaren later won een winnaar ook eens 764.000 euro en op 10 april 2021 viel opnieuw een grote winnaar uit de bus die een extraatje van anderhalf miljoen euro op zijn rekening zag bijkomen.”

“Veel buurtbewoners kwamen ook gewoon eens langs in de krantenwinkel voor een babbel of om hun hart eens te luchten. Dat weet iedereen te waarderen en daar hou je vaak mooie vriendschappen aan over.”

Meer genieten

“Nu is het tijd om een beetje van ons leven te genieten. Op 2 september trekken we er definitief de stekker uit. Het vroege opstaan hoeft niet meer, het is tijd voor leuke fietsritjes, boeken lezen en voor hond Fien”, besluit Caroline. (EV)