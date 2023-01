Caroline en Yves nieuwe uitbaters Proxy Delhaize Noordzandstraat

Na 38 jaar lang te zijn uitgebaat door de familie Hoeven, heeft de Proxy Delhaize in de Noordzandstraat, pal in het Brugse winkelgebied, nieuwe uitbaters. Caroline Bovie en Yves Picard nemen er het roer over.

“Wij komen nochtans uit een heel andere branche”, zegt Caroline. “Ik ben jarenlang verpleegster geweest en heb op een Covid-afdeling gestaan. Daar heb ik toch wel pijnlijke taferelen gezien, en dat heeft mee de aanzet gegeven om een andere weg in te slaan. Mijn man werkt op de afdeling Milieu van het ministerie van Volksgezondheid en runt in Sint-Kruis een carwash.”

“Maar we dromen er eigenlijk al lang van om samen een zelfstandige uitbating te doen. En dan is deze mogelijkheid op ons pad gekomen en hebben we toegehapt. Van de Delhaize-groep hebben we uiteraard wel een gedegen opleiding gekregen voordat we hier begonnen.”

Klanten leren kennen

De nieuwe uitbaters zijn niet van plan om vlug grote veranderingen door te voeren. Ze willen eerst de winkel en de klanten goed leren kennen. “Mettertijd zullen we wel wat wijzigingen aanbrengen en het assortiment hier en daar wat uitbreiden, maar we zullen niets overhaasten. Ons cliënteel is heel divers, met op deze locatie natuurlijk ook veel toeristen, maar ook shoppers, dagjesmensen en mensen die in de buurt wonen. Ook onze twee zonen zullen trouwens deeltijds meewerken in de zaak.”

(PDV/foto DC)