Caroline Blomme (68) geeft de fakkel van ‘t Kaasboerke door: “Ik kan geen dag zonder kaas, dus ik word een vaste klant van Aline”

Begin juli kwam er een einde aan ‘t Kaasboerke van Caroline Blomme. Zij gaat met pensioen, maar vond een waardige opvolgster die het concept van de authentieke kaaswinkel in de Pieter Baesstraat zoveel mogelijk zal behouden. Caroline blikt terug op een fantastische 15 jaar en kijkt nu uit naar haar pensioen.

Caroline Blomme komt uit een ondernemend gezin. Haar ouders waren de stichters van warenhuis Miblo in de Marktstraat en Caroline startte er jaren geleden nog een charcuterie- en kaasafdeling in de winkel. Later ging ze dan bij haar man Carol Sintobin bureauwerk doen, maar kaas bleef een grote passie van haar.

“In 2007 hoorde ik dat de kaaswinkel in de Pieter Baesstraat over te nemen was en ik greep die kans met beide handen aan. Ik zette de winkel naar mijn hand, kleedde die helemaal naar mijn smaak aan en verkocht de afgelopen 15 jaar heel wat kilo’s kaas aan jong en oud”, lacht Caroline.

Authentiek winkeltje

‘t Kaasboerke werd met Caroline al snel een goedbezochte winkel met talloze soorten heerlijke kaas. “Ik verkocht om en bij de 250 soorten kaas en die kwamen echt uit alle windstreken. Dat was eigenlijk voor 85% een vast aanbod en dat werd dan aangevuld met wisselende kaasjes die ik uitprobeerde bij de klanten. Een fijne combo die zeker gesmaakt werd”, klinkt het. “Ik stond altijd alleen in de winkel en ik vond dat eigenlijk heel plezant. Ik had al eens wat hulp van mijn dochters Valérie en Michèle tijdens drukke periodes, maar ik nam verder altijd alles voor mijn eigen rekening.”

Aline wil het concept en de look van mijn winkeltje behouden

De winkel van Caroline stond te koop, maar werd intussen overgenomen door Aline Vandenbulcke uit Lendelede. “Ik had het geluk om een hele sympathieke dame te vinden die de winkel wil overnemen. Ons pand stond te koop als handelspand, maar ik kon natuurlijk mijn geluk niet op toen ik hoorde dat Aline graag ook een kaaswinkel zou uitbaten”, glundert Caroline. “Meer nog, Aline wil het concept en de look van mijn winkeltje behouden en dat doet mij natuurlijk heel veel plezier. Ik richtte alles zelf in en deed dat naar eigen smaak. Ik vond het leuk om de authenticiteit van een Zwitsers kaaswinkeltje na te bootsen en dat vindt Aline dus ook een meerwaarde. Ik ben heel tevreden!”

veel trouwe klanten

Caroline gaat nu na 15 jaar ‘t Kaasboerke met pensioen. “Ik ben intussen 68 jaar en het is tijd voor mij om mijn dagen anders in te vullen. Carol en ik verhuizen, maar blijven in Izegem. We vonden een huis met een grote tuin. Ik heb groene vingers, dus ik zal die tuin zeker verzorgen”, knipoogt Caroline. “Ik ben daarnaast een fervent wandelaar en ook dat blijf ik zeker doen. Zo ga ik jaarlijks te voet heen en terug naar Dadizele. Verder hou ik mij graag bezig met kleien en bloemschikken. Ik zal mijn dagen zeker kunnen vullen.”

En toch is Caroline zeker dat ze ‘t Kaasboerke zal missen. “Ik heb in die 15 jaar zoveel lieve en mooie mensen leren kennen die ik mijn klanten mocht noemen en dat missen is natuurlijk niet evident. Ik genoot van de vele babbeltjes, de vriendelijke woorden en de lieve attenties van mijn klanten en dat is onvergetelijk. Het is mooi geweest, maar het sociale contact met mijn klanten moeten missen zal toch aanpassen zijn. Ik blijf gelukkig in Izegem en zal heel wat mensen al eens tegenkomen op straat. Dan is er mogelijk zelfs meer tijd om een babbeltje te doen, heerlijk!”

Kaasliefhebber

Caroline vertoefde 15 jaar lang haast dag in dag uit tussen kazen. “Ik sloot jaarlijks ongeveer een maand tijdens de verlofperiode, maar verder was de winkel zelden gesloten. Begin dit jaar moest de winkel om gezondheidsredenen helaas drie maanden dicht, maar ik kon gelukkig nog openen om nu in schoonheid af te sluiten”, weet Caroline. “Ik was van plan om tot midden juli open te blijven, maar ik was een paar dagen eerder uitverkocht en dus sloot ik wat eerder de deuren. Nu is het uitkijken naar 2 september, want dan opent Aline haar versie van ‘t Kaasboerke.”

“Ik ben zelf een enorme kaasliefhebber en kan geen dag zonder kaas. Een favoriete soort opnoemen is voor mij onmogelijk want ik eet eigenlijk alles graag. Eén ding is dus zeker, ik blijf gegarandeerd een vaste klant bij Aline. Ik hoop dat mijn klanten hetzelfde idee hebben.” (MV)