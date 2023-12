Carl en Tessa openen automatenshop in Wenduine: “Komen tegemoet aan klanten”

Carl Adriansens en Tessa Vanhie van Hof ter Meulen openden vorige week een automatenshop in de Kerkstraat. “Een ideale aanvulling op onze hoevewinkel in Vlissegem”, zegt Carl.

“Veel van ons vaste cliënteel komt immers uit Wenduine, vaak oudere mensen die de verplaatsing naar de boerderij niet altijd ziet zitten. We komen met de automatenshop dus tegemoet aan een behoefte die er al langer was. Het ene hoeft het andere ook niet uit te sluiten: bestellen kan nog steeds via de webshop, afhalen kan zowel hier als in de hoevewinkel”, klinkt het. Foodshop Hof ter Meulen is de automatenshop 2.0: via een centraal bedieningsscherm – een overzichtelijke touchscreen – kan je meteen je hele winkelmandje vullen. “Je hoeft dus niet elk product apart in te geven en telkens eerst af te rekenen. Je kan ineens je volledige bestelling plaatsen”, toont Carl. Al denkt hij er wel aan om enkele dagen in de week alsnog met een bemande kassa te werken. “Het blijft tenslotte toch een nicheproduct dat we aanbieden, en een extra woordje uitleg is dan soms wel gewenst. Bovendien houden veel mensen – en zeker onze oudere klanten – ook vast aan dat fysieke contact. Dat is voorlopig nog wat aftasten”, aldus Carl.

Naast mangalica-varkenswangetjes, braadworsten en gehakt vind je op dit moment ook gourmetschotels in de automatenshop. “Populair met de feestdagen die eraan komen”, knipoogt Carl. Nog opvallend: weckpotten met onder meer hertenragout en rundsstoofvlees. “Voor dat laatste werken we nu samen met Hoevevlees Maertens uit Jabbeke. Zij zijn een tijdje geleden immers gestopt met hun hoevewinkel”, klinkt het. En tot slot is er ook nog een diepvriesautomaat in de shop. “We slachten twee keer per week. Met het vlees dat in de winkel niet verkocht raakt, zijn we van plan om hier pakketten aan te bieden met een mooie korting. Op die manier gaat er niks van onze korte keten verloren.”

Je vindt Foodshop Hof ter Meulen in de Kerkstraat 44 (Wenduine). De shop is alle dagen open van 6 tot 22 uur.