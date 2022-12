Carl en Joppe vieren tweede verjaardag ‘Boite locale’ met de oedejoarsboite

Carl en Joppe Van Heuverzwyn vieren de tweede verjaardag van hun initiatief ‘Boite locale’ met een vijfde geschenkendoos: de oedejoarsboite.

Carl en Joppe startten in volle pandemie met hun ‘boite locale’. “We wilden de lokale handelaars steunen om toch hun producten aan de man te brengen. En tegelijk wilden we meer mensen laten kennismaken met nieuwe producten van uit hun buurt”, zeggen de broers. Hun dozen bleken een succes: heel wat mensen kochten of kregen al zo’n ‘boite’. Na de ‘Breininge Boite’ en geschenkdozen rond Oostende, Valentijn en de ‘Vinteboite’ (voor vaderdag) gooien ze het nu over een andere boeg.

“We gaan altijd aan de slag met de feedback van mensen. In onze eerdere dozen staken wel eens geschenk- en kortingsbonnen, maar niet iedereen is daar even blij mee. Er zitten in onze ‘oedejoarsboite’ minder geschenkbonnen en meer producten. In totaal werken vijftien West-Vlaamse producenten mee. Er is honing uit Bredene en gin uit Oudenburg en we hebben nu ook producenten uit Kortrijk, Izegem, Zwevegem, Damme en Oostkamp. Niet enkel om in die regio’s nieuwe kopers te werven voor onze box, maar om die lokale producenten een extra platform te geven aan de kust. De waarde van alle producten samen is 60 euro en de verkoopprijs van onze oedejoarsboite is 39,90 euro. Voortaan kunnen mensen ook producten toevoegen of wie geen alcohol lust, kan die à la carte vervangen”, luidt het.

De broers zijn nu druk bezig met het samenstellen van de dozen, een job waarbij ook familieleden ingeschakeld worden. “Er zijn twee afhaalpunten bij Supersalon in de Kapelstraat in Bredene en Lett vlakbij het Mac Leodplein Oostende. We sturen de box op vraag ook op via bpost met een extra kost van 5,50 euro.”