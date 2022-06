Carin stopt na 30 jaar met damesmodezaak Jolie Plus in Sint-Kruis

Carin Baas van de damesmodezaak Jolie Plus heeft op sociale media een emotionele boodschap gepost. Ze stopt haar zaak na 30 jaar.

De zaak startte in het winkelcentrum en later verhuisde ze naar de overkant aan dezelfde Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis. Sinds dinsdag hangt het bord aan haar zaak over de stopzetting wegens pensioen.

Pop-up zaak

“De vraag is eigenlijk gekomen van de apotheker, die hier wat verder gevestigd is. Hij vroeg hoe lang ik nog de winkel zou runnen. Ik ben immers al 65 jaar geworden”, zegt Carine Baas. “De tranen spraken boekdelen toen ik die vraag kreeg, want ik heb mijn zaak steeds met plezier gedaan en had een trouw cliënteel. De apotheek wordt verbouwd en hij zocht een pop-up zaak hier in de buurt.”

“Uiteindelijk heb ik na wat nadenken, beslist om mijn zaak te stoppen wegens pensioen. Het waren niet altijd gemakkelijke tijden, want ik heb kanker gehad en moest dan voor de winkel beroep doen op andere mensen.”

Uitverkoop

“Ik ben woensdag gestart met een uitverkoop. Ik denk dat ik de winkel nog tot november zal open houden. Ik heb al heel wat berichten mogen ontvangen en zelfs al bloemen. Ik ben mijn klanten bijzonder dankbaar voor al die jaren en wil nu tijd uittrekken voor mijn prachtige dochter Marlot, schoonzoon Adam en mijn hartendief en kleinkind Oskar.”

(SR)