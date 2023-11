Carien (60) sluit eind dit jaar haar bloemenatelier in Zwevezele: “Ik ga mijn klanten missen”

Na twintig jaar komt er een einde aan een tijdperk in Zwevezele. Bloemenatelier Carien Callewaert, de populaire bloemenwinkel op de Hille in Zwevezele, gaat op 31 december dicht. “Ik zal het enorm hard missen, maar na twintig drukke jaren is het tijd om het over een andere boeg te gooien”, klinkt het. Het is echter geen definitief einde, want je zal wel nog online bloemen kunnen bestellen.

“Mijn passie voor bloemen werd me eigenlijk al met de paplepel ingegeven”, zegt Carien Callewaert (60). “Op mijn twintigste had ik al mijn eigen serre, waar ik zelf tomaten, dahlia’s en plukbloemen kweekte. 35 jaar geleden ben ik dan begonnen met het geven van workshops, om in 2003 een eigen winkel te openen hier in Zwevezele.”

Groot succes

De winkel werd meteen een groot succesverhaal, maar na twintig jaar komt daar nu een einde aan. “Ik ben altijd een bezige bij geweest, maar na 35 jaar in het vak is het tijd om het over een andere boeg te gooien”, zegt Carien. “De jaren zijn voorbijgevlogen door de drukte, dus nu wil ik graag wat extra tijd maken voor mijn kinderen en kleinkinderen en om te gaan reizen met mijn echtgenoot.”

Wél nog online

Hoewel de winkel stopt, is het nog niet het definitieve einde van het bloemenatelier van Carien. “De coronacrisis opende ons de ogen, want toen werkten we enkel op bestelling en hebben we toch 400 kilometer rond de kerktoren gereden om bloemen te leveren voor moederdag”, zegt Carien. “Die periode leerde ons dat het dus ook anders kon. Mensen zullen daarom nog steeds bloemen kunnen krijgen bij mij, maar enkel op bestelling in de onlinewinkel, niet meer in een fysieke winkel.”

“Ik krijg heel wat warme reacties, wat toont hoe groot het succes was”

Vanaf februari is de bloemenwinkel van Carien uitsluitend te vinden via www.cariencallewaert.be. Verder blijft Carien ook nog beschikbaar voor werk op verplaatsing, zoals bijvoorbeeld voor huwelijken of andere evenementen. Tot aan de sluitingsdag op 31 december krijg je in de winkel nog een korting van 50 procent op alle bloem- en decoratiestukken. Ook alle inboedel wordt er te koop aangeboden.

“Ik zal het heel erg missen”, zegt Carien. “Na zoveel jaar heb je echt een band opgebouwd met de klanten, dus dat wordt zeker een aanpassing dat ik hen niet meer zo vaak zal zien. Ik krijg nu ook heel wat warme reacties van mijn klanten, wat aantoont hoe groot het succes was van de winkel. Ik vind het dus erg jammer, maar ik ben er zeker van dat ik met velen van hen een blijvend goed contact zal hebben.” (CS)