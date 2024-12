Cargill schrapt wereldwijd duizenden banen: “Normaal sneuvelen er 39 bedienden in entiteit Izegem-Moeskroen”

De Amerikaanse voedingsreus Cargill Inc. schrapt wereldwijd duizenden banen nadat het zijn winstdoelstelling niet heeft gehaald. Het bedrijf heeft ook verschillende vestigingen in ons land, onder meer in Izegem, Antwerpen, Gent, Mechelen, Moeskroen, Vilvoorde. Ook hier zouden er banen verdwijnen. “Veel info hebben we niet, vrijdag is er ondernemingsraad en vernemen we misschien meer. Maar voor de entiteit Izegem-Moeskroen zouden er 39 banen, allemaal bedienden, op de tocht staan. Maar omdat er zo weinig informatie is, over welke afdelingen en functies zouden verdwijnen, is op de duur iedereen ongerust”, zegt Daniël Poppe, vakbondssecretaris voor ACV Voeding.

In België zouden 164 banen bedreigd zijn, het grootste deel daarvan zou geschrapt worden op de hoofdzetel in Mechelen. “Het is ook geen donderslag bij heldere hemel. Begin dit jaar werd al een strategisch plan op tafel gelegd waarbij een herstructurering er zat aan te komen. Maar het komt natuurlijk wel hard aan. Zeker ook omdat er nog zoveel onduidelijkheid is. In Izegem werken 280 bedienden en kaderladen en zowat 130 arbeiders. Er zouden geen arbeiders ontslagen worden. Omdat Cargill een wereldspeler is, sijpelde het nieuws al door via andere landen. Maar het zou goed kunnen zijn dat het nog weken duurt wat dit betekent voor de vestiging in Izegem.”

Cargill is vooral gespecialiseerd in het verhandelen van landbouwgrondstoffen. Het bedrijf uit Minneapolis, dat geen beursnotering heeft, haalde zijn doelstelling niet en wil nu 5 procent van de in totaal 164.000 banen schrappen, blijkt uit een interne memo die het persagentschap Bloomberg kon inkijken. De meeste jobs worden al dit jaar geschrapt, staat in de memo. “Onze organisatie zal worden gestroomlijnd, door niveaus te schrappen, de verantwoordelijkheden van het management uit te breiden en dubbel werk te verminderen”, klinkt het. “We moeten de snelheid en efficiëntie van ons werk verbeteren, onze kosten en kapitaal beter beheersen en beantwoorden aan de vraag van onze klanten voor een eenvoudiger organisatie.”

Cargill wordt net als zijn concurrenten geconfronteerd met lagere prijzen voor maïs en sojabonen. In het boekjaar dat eind mei afliep, zakte de winst tot 2,48 miljard dollar, het laagste niveau sinds 2015-2016 en meer dan een halvering tegenover de periode 2021-2022.