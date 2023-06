Cannelle Orange opent tweede winkel over de grens

Het begon als een kinderdroom die realiteit werd en ondertussen wordt de internationale kaart reeds getrokken. Cannelle Orange, de bloemenwinkel van Ingrid Saugrain (45) in Komen, opent een tweede vestiging en trekt hiervoor zelfs over de landsgrens.

Een verhaal van liefde, familie en harde keuzes. Het verhaal van Ingrid Saugrain leest als een sprookje, compleet met feeërieke uitkomst. “Al tijdens mijn studieperiode werd het voor mij duidelijk dat de wereld van bloemen en vooral bloemsierkunst er eentje was waar ik me volledig in kon verliezen”, lacht Ingrid. “Maar in het leven moeten er vaak keuzes worden gemaakt en ik koos ervoor om in de zaak van mijn man te stappen. Hij is aan de slag als tuinontwerper en hij kon mijn hulp meer dan goed gebruiken. Op die manier waren de bloemen nooit ver weg maar ik wist dat er toch iets ontbrak. In 2021, tussen twee lockdowns door, besloot ik uiteindelijk om de sprong zelf te wagen. Ik opende Cannelle Orange in de Voorstaetstraat en bood er naast bloemen ook complete decoratiestukken aan.”

Hoewel de winkel ver van het gemeentecentrum ligt, vonden de klanten vlot hun weg naar de unieke locatie. Zo vlot zelfs dat Ingrid een tweede, misschien nog indrukwekkendere stap kon zetten. “Ik kreeg meer en meer Franse klanten over de vloer, mensen die bewust naar België kwamen voor de kwaliteit en service die we boden. Er kwam ook meer en meer de vraag om te leveren maar dat werd, vooral gezien de brandstofprijzen, een erg omslachtig en duur gegeven. Met dit alles in het achterhoofd besloten we dan ook om ons aan een nieuw avontuur te wagen. De dag voor de Franse moederdag openen we dan ook onze tweede winkel, in buurgemeente Comines France. Het is compleet gek eigenlijk want wie had durven denken dat dit zo een succes zou gaan worden. Vroeger droomde ik luidop van een eigen winkel, nu zal ik aan het roer van 2 locaties staan en dit in 2 verschillende landen.”