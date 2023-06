Cannabiswinkel De Boeren in Kortrijk overgenomen door Herborist: “We leggen de focus op de gezonde aspecten van de hennepplant”

Yves Coonen (33) lanceerde in 2018 zijn merk De Herborist. Ze maken huidverzorging, CBD-oliën, therapeutische en medicinale producten op basis van de hennepplant en verkopen voornamelijk aan apothekers en biowinkels, maar onder andere ook aan klanten zoals De Boeren. “We zijn altijd heel geïnteresseerd geweest in retail en met de huidige eigenaar van De Boeren, Nicolas Debouverie (33), heb ik een goede relatie. We kiezen voor een zachte overname.” Nico zal nog enkele maanden aan de slag blijven in de winkel, bijgestaan door de nieuwe operationeel verantwoordelijke Mike De Herdt (45).

De Boeren blijft een cannabis conceptstore waar je allerlei zaken rond het gegeven legale cannabis zal kunnen vinden. De naam blijft behouden en wordt uitgebouwd naar de rest van Vlaanderen met tegen het einde van het jaar een drie à vijf extra winkels. “De Boeren geniet een uitstekende reputatie in België, met een naam en reputatie die hoog aangeschreven staan. Daarom hebben we ervoor gekozen om de naam te behouden. De bedoeling is om op termijn in alle centrumsteden met de conceptstore aanwezig te zijn”, aldus Yves.

Hennepplant

Met De Boeren willen de nieuwe eigenaars vooral focussen op de gezonde en ecologische aspecten van de hennepplant. Al hun ingrediënten komen van spontane landbouw uit natuurparken in West-Europa. Daarnaast heeft De Herborist goedkeuring verkregen voor het telen van twee hectare eigen Europees gecertificeerde hennepplanten bij een bioboer onder het motto from seed to shelf. “De winkel zal anders ingericht worden. Vooraan zal je voornamelijk cosmetica, huidverzorging, kruiden en thee vinden, helemaal achteraan de legale rookwaren en toebehoren. Het aanbod zal dus hetzelfde blijven en zelfs verruimen, maar het zal minder opzichtig worden tentoongesteld en de focus verschuift naar de gezonde producten. De Herborist is namelijk de grootste speler op de biomarkt. Vorig jaar werden we zelfs opgenomen in het assortiment van Mannavita, de grootste bioverdeler in België.”

De Herborist wil de hennepplant op de juiste manier destigmatiseren. “We willen aan mensen duidelijk maken dat deze plant op zo veel verschillende manieren kan gebruikt en ingezet worden. Er zijn ook indrukwekkende industriële, ecologische en gezondheidstoepassingen. Die willen we in de kijker zetten zodat de hennepplant op een correcte manier kan gere-integreerd worden in onze samenleving. Op vlak van huidverzorging is het ontstekingsremmend en daarnaast is het een heel sterke antioxidant”, vertelt Yves.

Cannabisrookwaren

Conceptstore De Boeren zal ook cannabisrookwaren aanbieden. “Het gegeven van cannabis roken is iets waar we niet om heen kunnen. Roken is nooit goed, maar is lang niet zo ongezond als sigaretten die vandaag meer dan 200 chemicaliën bevatten. Met cannabis bestaat de mogelijkheid om de kruiden te verdampen met een vaporizer waardoor er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Als we een groot deel van de cannabisgebruikers kunnen motiveren om op een gezondere manier te gebruiken, in plaats van ze in een hoekje te duwen, zou dat een gigantische impact zijn op de volksgezondheid zijn. Daar hoop ik ook met onze type winkels het verschil te kunnen maken.”