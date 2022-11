Camille en vriend Ben volgen haar ouders op in Huis Costenoble: “Zesde generatie die de zaak runt”

Sedert 1 oktober wordt drankenhandel Huis Costenoble gerund door Ben Deroo (25) en Camille Gombert (24). Ze namen de zaak over van Marjan Costenoble en Peter Gombert, de ouders van Camille. Huis Costenoble dateert van eind de jaren 1800 en was toen een brouwerij. “Ik ben al de zesde generatie van onze familie die de zaak runt, en daar is mijn oma Odette heel blij om, net als mijn broers Pierre en Julien”, zegt Camille.

Huis Costenoble is al een goeie 150 jaar een begrip in Oudenburg. “We gaan terug tot 1868 en komen bij Prosper Constandt, die jong overleed. Zijn dochter en schoonzoon Jozef Costenoble uit Kortrijk zetten de brouwerij verder als een depot van Stella Artois”, vertelt Marjan Costenoble, die samen met haar man Peter Gombert vanaf 1997 de uitbaters waren. Zij namen de zaak over van Luc Costenoble en Odette Chlarie, de ouders van Marjan.

“We hebben de drankenhandel 25 jaar gerund, maar ik heb er veertig jaar in meegewerkt. Als jong meisje moest ik in de vakantie flessen en bakken sorteren. Na mijn humaniora ben ik volledig gaan meewerken. Een van mijn eerste taken was alles gaan digitaliseren, want mijn mama schreef nog alle facturen met de hand”, aldus Marjan.

“Nu is het aan onze dochter Camille en haar vriend Ben om zich in te zetten voor Huis Costenoble”, zeggen Marjan en Peter. “Ze kunnen natuurlijk op onze steun en hulp blijven rekenen.”

Camille Gombert was in feite niet voorbestemd om de drankenhandel verder te zetten. “Door mijn grote interesse voor wetenschappen ben ik afgestudeerd als industrieel ingenieur landbouw. Ik heb een jaar gewerkt als landbouwadviseur bij het bedrijf Danis. Ik deed dat wel graag, maar miste een uitdaging. Ik had al eens aangegeven dat ik de zaak van mijn ouders wou voortzetten. Toen ik hoorde dat mijn vriend Ben er achter stond, heeft dat me over de streep getrokken.”

In de 25 jaar dat Huis Costenoble in handen was van Marjan en Peter maakten ze een grote evolutie mee.

“Vooral naar de soorten bier toe. Vroeger waren het vooral de pilsen die gekocht werden, maar in de loop van de jaren zijn daar enorm veel soorten speciale bieren bij gekomen”, vertelt Peter. “En mensen genieten er meer thuis van. De controles op alcohol hebben de leveringen aan cafés fel doen verminderen.”

“In de coronatijden hebben de Oudenburgenaars onze winkel beter leren kennen. Wij mochten toen openblijven en konden de klanten helpen aan dranken om thuis van te genieten. Vooral de wijnen, whisky en gin waren zeer in trek”, vult Marjan aan.

Nieuwe ideeën

“Nu verkopen we ook veel aan bedrijven. Ook weer meer voor feestjes in de huiselijke sfeer, en deze zomer werden we veel gevraagd om drank te leveren voor een tuinfeest”, vertelt Camille. “Toppers zijn onder meer de communies en lentefeesten in mei en juni. Andere drukke dagen zijn de eindejaarsfeesten en Vaderdag. En we maken met plezier biermanden, met soorten die de klanten zelf kiezen”, aldus nog Camille, die ook al nieuwe ideeën heeft om Huis Costenoble nog bekender te maken.

“Ik denk aan tastings, eventueel in samenwerking met lokale handelaars. Maar dat is toekomstmuziek. Nu eerst hier onze draai helemaal vinden.”