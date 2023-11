Calihub coworking op Pottelberg opent de deuren

De exclusieve opening van Calihub op 16 november was gevuld met inspiratievolle sprekers, netwerkmogelijkheden, drankjes en proevertjes van Tjop’s Low & Slow BBQ.

De nieuwe coworkinghub op de Engelse wandeling 2F4 ontving tijdens hun openingsavond gastsprekers Jonas Wauters (AI expert), Yasmin Dewilde (WeAreLions) en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

“We willen vooral mensen met ondernemingszin aantrekken”, vertelt Touria Mlili, community manager. “We zijn een flexibele coworking space, een thuisbasis waar ondernemers geïnspireerd worden en kunnen netwerken. Vandaar onze slogan ‘Let’s move forward’. In onze ruimtes hebben we flexplekken, vaste plaatsen voor bedrijven, vergaderzalen, privé phone booths en focuspods, een soort coconbureau met een akoestische wand. Zo spelen we in op de noden van onze members.”