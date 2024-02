Café Beauté Knokke sluit de deuren

Na een stocksale tijdens de krokusvakantie sluit Café Beauté Knokke aansluitend de deuren. In volle coronacrisis, ruim drie jaar geleden, opende beautyonderneemster Caroline Rigo (RiGorgeous) de tweede vestiging van haar populaire Café Beauté-conceptstore.

“In Knokke krijgen we heel wat dagjestoeristen en tweedeverblijvers over de vloer, voornamelijk tijdens de weekends en in de vakantieperiodes. Rond het concept en de locaties hebben we in functie van een herpositionering de afgelopen weken een strategische denkoefening gemaakt. We sluiten Knokke, maar het is wél de bedoeling dat het populaire Café Beauté beautyconcept in Hasselt en Mol nog een vervolg krijgt. Het is één van mijn kernactiviteiten waarmee we achter de schermen druk bezig zijn”, zegt Benelux Retail Experte Bie Buelens, die sinds januari als ceo het driekoppige, vrouwelijke directieteam van RiGorgeous versterkte.

Uitverkoop

Tot en met zondag 18 februari kan je in Knokke, op de hoek van de Lippens- en Dumortierlaan, nog terecht in Café Beauté Knokke. De beautyconceptstore van Caroline Rigo (RiGorgeous) houdt in de krokusvakantie nog een stocksale. Ideaal voor de liefhebbers van de minerale make-up en verzorgingsproducten van Cent Pur Cent en i.am.klean. Na Café Beauté Hasselt opende Knokke als tweede vestiging ruim drie jaar geleden, in volle coronaperiode.

Nieuwe vestigingen

“Als we terugblikken op de afgelopen drie jaar kunnen we alleen maar tevreden zijn met wat we op deze locatie konden realiseren. Onze ‘Summer Pop-Up’ was afgelopen zomermaanden een voltreffer. We herpositioneren Café Beauté, net omdat we zo sterk in het concept geloven. Naast de verkopen zijn de horecabeleving met onze personaliseerde cappuccino’s en de lichaamsbehandelingen in Hasselt en Mol een succesformule. In de toekomst willen we graag nieuwe vestigingen open. In functie van die groeistrategie, maar ook omdat ons huidige pand in Knokke geen horeca toelaat, sluiten we daar de deuren. Uiteraard blijven, via onder meer het netwerk van apotheken, onze app en online, al onze producten beschikbaar. Achter de schermen zijn we druk bezig om de unieke beleving die je ervaart bij Café Beauté te vergroten en te intensifiëren. Naast de permanente ontwikkeling van nieuwe producten, zoals de nieuwe waterproof eyeliner die deze week uitkwam, zetten we ook volop in op de make-upbeleving. Denk aan ons make-upfestival KabukiFest en de succesvolle podcast ‘Schone Vrouwen’ die dit jaar een vervolg krijgen met een tweede editie en nieuwe afleveringen”, zegt Bie Buelens.