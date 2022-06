Caerels Woonklaar viert 57ste verjaardag met wedstrijd: “Wij streven naar persoonlijk contact”

Caerels Woonklaar viert zijn 57-jarig bestaan. Ze werkten dit jaar hun 1.500ste woning af en verrasten hun klanten met een leuke wedstrijd. Op zaterdag 4 juni kreeg de winnaar een reischeque ter waarde van 2.500 euro.

Wie rondloopt met bouw- of verbouwplannen, kan altijd eens binnen stappen bij Caerels Woonklaar. De toonzaal biedt niet alleen inspiratie en ideeën, je krijgt er ook meteen een kijkje achter de schermen van het familiebedrijf.

“Door in te zetten op kwaliteit en duurzaamheid vinden onze klanten al generaties lang hun weg naar onze familiale bouwonderneming”, vertelt interieurarchitecte Eveline Coquet. “Met trots worden vakmanschap en kennis doorgegeven van vader op zoon sinds 1965. Marcel en Normin Caerels waren de grondleggers en zij hebben steeds geluisterd naar de wensen van de klanten en gewerkt met vooruitstrevende materialen en technieken. Tot op vandaag staat deze visie en aanpak nog steeds centraal.”

Renovatieprojecten

Danny Caerels werkt dagelijks actief mee op de werf en stuurt een 20-koppig team aan. Zijn oudste zoon Pieter Caerels, die afgestudeerd is als ingenieur bouwkunde, werkt zowel op het bureau als op het werf. “Jonge en innovatieve ideeën zijn zeker een meerwaarde en helpen om nog meer service te geven aan de klanten die kiezen voor een woonklare woning”, weet Eveline. “Er wordt op de grond van de klant gebouwd in de regio West- en Oost-Vlaanderen.”

Pieter verduidelijkt: “Wij streven naar een persoonlijk contact van ontwerp tot afwerking. Via interieurarchitecte Eveline werken we een persoonlijke begeleiding uit in de keuze van afwerkingsmaterialen en het interieur in zowel landelijke of moderne stijl.”

Danny pikt in: “Met de 50ste verjaardag van ons bedrijf kwam er een nieuwe showroom met kantoren in Wingene om het totaalaanbod nog beter te kunnen etaleren. We schenken ook al jaren aandacht aan renovatieprojecten naast de nieuwbouwprojecten. We renoveren de woning naar de hedendaagse noden of naar een gewijzigde gezinssituatie.”

Reischeque

De 57ste verjaardag is een feit en daaraan werd een wedstrijd gekoppeld met de vraag: ‘Hoeveel nieuwbouwwoningen heeft Caerels Woonklaar de afgelopen 57 jaar gebouwd’? Rosalinde Verhaest en Christophe De Keyzer uit Zwevezele vulden hun antwoord van 1.490 woningen in en kwamen heel dicht bij het juiste antwoord. Ze kregen een reischeque ter waarde van 2.500 euro.

“We kennen de firma Caerels al meerdere jaren en wij bouwden met hen onze nieuwe toonzaal en renoveerden onze woning. De kwaliteit is top en hun manier van communiceren is prima. Caerels Woonklaar is een gevestigde waarde in de regio en wij gaan zeker genieten van een mooie reis”, besluit het winnende koppel. (Nele Sabbe)