BVBA Dirk Luyckx in Kuurne stopt, schoonzoon Tom richt er autohandel in: “Blij dat het in de familie blijft”

De winkel van Dirk Luyckx en Fabienne Demuynck in Kuurne is een echt familiebedrijf: sinds de coronaperiode is jongste dochter Mélanie er ook aan de slag. Nu de zaak stopt, neemt Tom Masschelein – de man van de andere dochter Stéphanie – er zijn intrek in met bedrijf Tmcars & Co.

Het economische verhaal van Dirk Luyckx (61) en zijn echtgenote Fabienne Demuynck (61) begon toen de twee nog prille dertigers waren. Fabiennes vader had een stuk grond in de Kuurnse Heirweg, terwijl Dirks vader Marcel op zijn beurt al een winkel in tuin- en landbouwmachines in Rollegem-Kapelle runde, waarvoor Dirk werkte. Op 30-jarige leeftijd besloot hij samen met zijn echtgenote een eigen bedrijf op te richten: in 1995 was de firma Dirk Luyckx een feit. Zijn broer José zette op zijn beurt het bedrijf van vader Marcel verder.

Dirk Luyckx BVBA specialiseerde zich in de verkoop en het verhuur van grasmaaiers, tuinmachines, reinigingsmachines, enz. voor zowel particulieren als bedrijven. Dirk had bovendien ook al de expertise opgebouwd in reparaties en het onderhoud van machines. Die service bood hij dan ook graag aan. “Zoek tegenwoordig maar eens iemand die zo’n machine kan herstellen”, aldus Dirk. “Ik zou zeggen dat de verkoop en de reparaties even belangrijk waren in ons bedrijf.”

Zwaar ongeval

Het had trouwens heel anders kunnen uitdraaien voor het echtpaar, dat trouwens vanaf de coronaperiode ook dochters Stéphanie en Mélanie inlijfde in het bedrijf. Dirk keek in 1986 als 24-jarige de dood in de ogen toen hij in een zwaar verkeersongeval terechtkwam op de N58 richting Moeskroen. “Er reed iemand op me in en mijn leven hing aan een zijden draadje”, keert Dirk terug op dat moment.

“Het waren toen opendeurdagen bij het bedrijf van mijn vader in Rollegem-Kapelle en ik was daarheen op weg. Ik lag daarna een jaar lang in het UZ Gent. Tien dagen daarvan was ik in coma.” “En we waren toen nog maar drie maanden samen”, vult Fabienne aan. “Dat was echt geen makkelijke periode. Na een lange en moeilijke revalidatie hebben we uiteindelijk een grot gebouwd uit dankbaarheid naast het ouderlijk bedrijf. Die is momenteel nog altijd te bezichtigen.”

Boekhouding

Het echtpaar kwam sterker uit de tegenslag. Dirk stond in voor de verkoop en de aansturing van het technisch personeel en Fabienne deed altijd de boekhouding. “De motor van elk bedrijf”, zoals ze het zelf verwoordt. Dochter Mélanie (30) springt bij sinds de coronapandemie. “Bij mijn ouders was het toen een heel drukke periode, iedereen wou immers in de tuin werken want heel wat activiteiten lagen toen stil. Mijn ouders zochten versterking.”

Toch stopt het bedrijf ermee op 31 december. “Het is tijd voor een ander hoofdstuk”, vindt Dirk. “Hoewel de firma mijn kindje geworden is, realiseer ik me dat het leven bestaat uit dingen die komen en gaan. We hebben er altijd met volle goesting gestaan en zullen onze klanten verder blijven helpen met doorverwijzing naar andere firma’s. Ik overweeg ook nog om een andere richting in te slaan, maar mijn beslissing daarover is nog niet definitief gevormd. Dit is geen definitief afscheid, maar een ‘tot ziens’.”

“Dit is zeker geen definitief afscheid, maar eerder een ‘tot ziens’” -Dirk Luyckx

Rechterhand

Dochter Mélanie twijfelde bovendien om de zaak over te nemen. “Het is iets waar ik zeker over heb nagedacht en zelfs een kans wou geven, maar gezien technisch gekwalificeerd personeel niet gemakkelijk te vinden is, miste ik zelf een rechterhand om dat sterke punt van mijn vader verder te zetten. Vanaf 2 januari start ik dan ook met een volledig nieuwe uitdaging.”

De deal is rond: Tom schudt Dirk de hand om de overname te officialiseren © Maïté Catry

“Toch verdwijnt de site niet uit familiehanden en daar ben ik blij om”, zegt Dirk nog. Tom Masschelein (33), de man van andere dochter Stéphanie, is eigenaar van Tmcars & Co in Harelbeke en was op zoek naar een nieuw pand.

Hij zal nu zijn intrek nemen in de bedrijfsgebouwen in Kuurne, waar hij ooit zelf als jonge gast aan de machines van Dirk Luyckx sleutelde. “Ik ga nu het gebouw opfrissen en hoop me tegen mei of juni hier te vestigen. En ik denk wel dat Dirk zijn kindje nog niet meteen achter zich zal kunnen laten. Hij is hier zeker welkom!”

Vanaf 15 december organiseert de firma Dirk Luyckx een uitverkoop. Info vind je op de site https://www.luyckxdirk.be/nl/.