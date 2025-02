Buyck & Dousy Fotografie verhuist 20 meter verderop in de Roeselaarsestraat: “Pasfoto’s als klantenbinding”

Het pand van Buyck & Dousy Fotografie stond al een tijdje te koop en draagt nu het bordje verkocht. Steven Buyck is met zijn zaak verhuisd naar…. de buren.

Steven Buyck (45) startte in 2009 met zijn zaak op de Korenmarkt, in 2012 volgde verhuizing naar de Roeselaarsestraat 28. “We konden dat pand destijds kopen, maar het is ook groot. Omdat we zelf gebouwd hebben in Rumbeke, niet ver van Kleiputten, hebben we in onze woning een studio ingericht. Helemaal naar daar verhuizen was misschien ook wel een optie, maar uiteindelijk besloot ik in Izegem te blijven”, zegt Steven die op de Kasteelwijk opgroeide. “Op korte tijd stopten twee collega’s, Callewaert en de Wenerdroom, en wij bleven als enige over.”

Perfect qua grootte

Wie dus een pasfoto nodig heeft kan nog altijd terecht bij Steven. “We zijn gesloten op maandag en zondag en op zaterdagnamiddag, de andere dagen ben ik hier op post. Pasfoto’s zijn inderdaad een mooi deel van mijn werk. Maar het is ook een vorm van klantenbinding. Mensen die hier binnenstappen voor een pasfoto zien hier andere foto’s hangen en contacteren ons dan voor een communie-, trouw- of ander feest.”

Zijn oude pand heeft hij dus verkocht, daar komt nu een gezin wonen. “Het is ook drie verdiepingen, een groot huis dus.” Nu huurt hij het pand ernaast. “Op het huisnummer 32, er zit nog een oprit tussen naar de achterliggende flats en garages. Het is hier ideaal qua ruimte, perfect qua grootte en we blijven goed in het zicht van de passanten.”