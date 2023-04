Buurtsupermarkt in Hondstraat in Tielt staat te koop: “Een makkelijke beslissing was het niet. Ik ga de babbeltjes met de mensen enorm missen”

De Spar Mini Market in de Hondstraat in Tielt staat te koop. Kathy Vande Walle (63), die er sinds 1987 achter de kassa staat, is van plan om te verhuizen naar de Belgische kust. Al zit ze met een heel dubbel gevoel. “Altijd heb ik het graag gedaan en ik ga de babbeltjes met de mensen enorm missen. Na 36 jaar zijn heel veel klanten per slot van rekening ook vrienden geworden.”

Na 36 jaar met hart en ziel die winkel te hebben gerund besluit Kathy, die geen kinderen heeft en niet gehuwd is, dat de tijd gekomen is voor een nieuw hoofdstuk. “Een makkelijke beslissing was het niet”, vertelt Kathy. “Ik slaap al weken niet zo goed meer. Altijd heb ik het graag gedaan en ik ga de babbeltjes met de mensen enorm missen. Na 36 jaar zijn heel veel klanten per slot van rekening ook vrienden geworden. Ondertussen komen de kinderen van de eerste klanten hier om boodschappen. Ik ben de klanten dankbaar voor de jaren van trouw en heb hier fijne tijden gekend, maar ook wel wat minder fijne (Kathy kreeg in 2017 inbrekers over de vloer – red.). Sinds het nieuws bekend is hebben veel mensen hier al een traantje gelaten. Ik zelf ook. Afscheid nemen is moeilijk. Ik ga het enorm missen.”

Het verhaal van de buurtsupermarkt in de Hondstraat begint eigenlijk al in 1970, toen Madeleine Demolder er winkeltje opende. Zij zou later de stiefmoeder van Kathy worden. “Mijn ouders hadden een elektrozaak in de Sint-Jansstraat”, vertelt Kathy. “Mijn moeder is echter vroeg gestorven en Madeleine, die toen al weduwe was, kocht nieuwe diepvriezers in bij mijn vader Willy. Toen mijn vader daarna bij haar in de winkel langs kwam, nodigde ze hem op een bepaald moment uit voor een koffietje. Van het een kwam het ander en ze werden een koppel. Zo begon ik een handje te helpen in de winkel van Madeleine. Mijn broer Johny nam uiteindelijk de elektrozaak van vader over, terwijl ik in 1987 de winkel overnam van Madeleine.”

Zowel de supermarkt zelf, de aanpalende woning met drie slaapkamers en de achterliggende gronden, goed voor een totale oppervlakte van 1.200 vierkante meter, staan sinds kort te koop. Kathy is van plan om na de verkoop te verhuizen naar de Belgische kust. “Mijn twee zussen wonen allebei aan de kust”, vertelt ze. “Vaak ga ik er op bezoek en dan maken we samen een wandelingetje. De omgeving spreekt me enorm aan en ik denk dat ik me daar prima ga amuseren. Ik heb zelfs al iets op het oog in Nieuwpoort.”

Wat er met het pand zal gebeuren als het eenmaal verkocht is valt af te wachten. “Ik hoop van harte dat het een winkeltje kan blijven, maar helaas zijn buurtwinkeltjes zoals het mijne al langer aan het verdwijnen. Een spijtige zaak, want contact met de mensen uit de buurt vind ik heel belangrijk. Het gebouw heeft in elk geval wel veel mogelijkheden, zeker voor een vrij beroep met een praktijkruimte. Ook voor pakweg een kinderopvang is er zeker ruimte genoeg. Al is het zo ver nog niet. De klanten kunnen gerust zijn. Zo lang er geen koper is, blijf ik op post.”