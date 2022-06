Buurtcomité Schoolstraat Wijtschate wil geen bedrijventerrein: “Veiligheid gaat boven bedrijvigheid”

De provincie West-Vlaanderen maakt samen met de gemeente Heuvelland een plan voor bedrijvigheid in de streek. Ze schuiven drie zones naar voor. Twee in Wijtschate, in de Schoolstraat en de Ieperstraat en een in de Dikkebusstraat in De Klijte.

“Als er één van de drie zones weerhouden wordt zal ik een gelukkig burgemeester zijn,” aldus Wieland De Meyer. “Want ja, er is nood aan een bedrijventerrein in onze gemeente. Let wel dit wordt geen industriezone.”

Een van de geplande locaties is de Schoolstraat in Wijtschate. Daar trekken de bewoners Dirk Bonny en Kristof Vandenbussche een kar met protest. “Wij staan zeker niet weigerachtig tegenover bijkomende bedrijvigheid maar dan niet op deze locatie. De onmiddellijke aanwezigheid van een bibliotheek, kinderdagverblijf en basisschool zijn niet verenigbaar met een KMO-zone. Verder laat de verkeerssituatie in de kernen van Mesen en Wijtschate dit bijkomend verkeer niet toe.”

Alternatieven

Op hun website plaatsten de initiatiefnemers inmiddels heel wat fotomateriaal van een gelijkaardige zone in Vleteren. “Het is duidelijk te zien dat de gebouwen opgetrokken worden om vrachtwagens toe te laten. De toeristische kansen van Wijtschate worden zo gehypothekeerd. Een zone vol loodsen past niet bij het dorpse beeld dat de toerist verwacht. Er bestaan wel degelijk betere alternatieven.”

Net als CD&V Heuvelland schuift het buurtcomité de site van Goudeseune naar voren. Deze site voldoet echter niet aan de voorwaarden opgesteld door de overheden. “Dit reglement zegt dat de bedrijvenzone moet aansluiten bij een dorpskern. Toch is het, mits een beetje goede wil, helemaal niet uitgesloten dat daar nog mogelijkheden liggen.”

In Wijtschate zijn momenteel de werkzaamheden gestart voor de bouw van een aantal units in de Vierstraat. “Kunnen deze niet ingepland worden in de bedrijvenzone? Ook de zone bij Covameat is het onderzoeken waard.”

Petitie

Daar werd in 2006 een dossier opgemaakt door toenmalig burgemeester Bernard Heens echter zonder resultaat. Het buurtcomité start nu met een petitie en zal zoals voorgeschreven door de provincie tegen uiterlijk 1 juli de bewaren overmaken.

“Pas is onze dorpskern volledig heringericht met het trage verkeer centraal. Niet erg logisch dan om daar bestelwagens en vrachtwagens door te sturen. De bedrijven die er zullen komen zullen met tijd uitbreiden. De verharding van het huidige weidegebied zal ook zorgen voor een vergroting van de kans op overstroming in de nabijgelegen hoofdstraat.”

Jonge ondernemers

Een tweede geselecteerde zone voor Heuvelland is de Ieperstraat Oost in Wijtschate, deze zone is gelegen tegenover de voormalige garage van Delplace Cappoen. De derde locatie is gelegen aan de Dikkebusstraat in De Klijte.

In een reactie benadrukt burgemeester Wieland De Meyer de nood aan dergelijke zones. “Er zijn reeds een aantal dergelijke zones in Heuvelland, maar deze zijn allemaal volgebouwd. De laatste jaren ontwikkelden we reeds een drietal gebouwen met units (Kemmel, De Klijte in aanbouw en Wijtschate in ontwikkeling).”

“Maar sommige ondernemers hebben wat meer ruimte nodig en komen in dergelijke units niet aan hun trekken. Jonge ondernemers willen we op die manier kansen geven om ook in Heuvelland te blijven wonen en werken.”

De hogere overheden hielden die vraag steeds af, maar vorig jaar kwam hier oa. onder blijvende druk van Heuvelland, verandering in. En dit tot groot ongenoegen van ondermeer de bewoners van de Schoolstraat in Wijtschate.

(MDN)