Buurman voor de rechter na klachten van veevoederbedrijf: “Hij blijft ons stalken”

Opmerkelijke zaak voor de rechtbank van Ieper maandag: een inwoner van Pollinkhove moet er zich verantwoorden voor belaging van Voeders Nollet, het bedrijf waartegen hij zich al jarenlang verzet. Rigobert Declercq krijgt nu steun van Greenpeace, dat geld inzamelt voor de juridische kosten.

Het is een opmerkelijk zicht voor wie Pollinkhove niet goed kent en de dorpskern binnenrijdt. Aan de ene kant van de hoofdstraat in het centrum heb je de Sint-Bartholomeuskerk, pal erover ligt veevoederbedrijf Voeders Nollet. Via het kleine straatje tussen de bedrijfsgebouwen bereik je het dorpsschooltje. Het bedrijf startte in 1930 als brouwerij, sinds de jaren zeventig is het uitgegroeid tot een volwaardig veevoederbedrijf. Ook het vrachtverkeer is mee gegroeid… en dus rijden de vrachtwagens er op en aan.

“Het is totaal niet verantwoord dat een dergelijk bedrijf in een dorpskern mag aanwezig zijn” – Rigobert Declercq

Maar het is niet alleen de mobiliteitssituatie die buurtbewoner Rigobert Declercq een doorn in het oog is. Al jaren volgt de bezorgde man de activiteiten van het bedrijf. Zo zijn er ernstige vragen te stellen bij de uitstoot van fijn stof, de geurhinder en het risico op een stofexplosie en vooral de gevolgen daarvan met huizen en een school pal ernaast.

“Mijn kleinkinderen speelden daar vroeger op het speelpleintje van de school. Over de risico’s werden wij in het ongewisse gelaten. Eigenlijk was dat niet verantwoord en dat is het nog altijd niet. Als daar een explosie plaatsvindt, zijn de gevolgen ervan niet te voorspellen. Het is totaal niet verantwoord dat een dergelijk bedrijf in een dorpskern mag aanwezig zijn, mag blijven en zelfs zou mogen uitbreiden”, zegt Rigobert.

Ons kent ons

Met zijn camera legde Rigobert de voorbije jaren geregeld de onveilige situatie vast op beeld. Dat komt hem nu duur te staan. Maandag wordt de man in de rechtbank verwacht om er zich te verantwoorden voor belaging van twee bedrijfsleiders én het bedrijf zelf. “Te gek voor woorden”, vindt Rigobert. “Ik neem die foto’s om de impact van het bedrijf op de mobiliteit te documenteren, niet van de personen die mij nu beschuldigen”, klinkt het. Op steun vanuit de lokale overheid moet de Pollinkhovenaar niet rekenen. “Bij lokale bestuurders en de politie worden wij wandelen gestuurd. ‘Ons kent ons’, want de eigenaars van het bedrijf zijn goed gekend in ons dorp”, zegt hij.

Veevoederbedrijf Nollet, met op de achtergrond in het steegje de dorpsschool. © (foto LK)

Rigobert krijgt wel steun van de West-Vlaamse Milieufederatie (WVM), die hem in contact bracht met Greenpeace. “Wij willen Rigobert ondersteunen omdat zijn strijd zo exemplarisch is voor veel West-Vlaamse dorpen”, zegt Bart Vanwildemeersch van de WVM. “Het is het klassieke verhaal van een bedrijf dat ooit klein gestart is, maar altijd maar wil uitbreiden, tot dat op de grenzen van het leefbare botst. Dan staan lokale overheden voor de keuze: gemeenschapsfuncties – zoals de school – verplaatsen of het bedrijf verplaatsen? Men overweegt nu om de dorpsschool van Pollinkhove over te brengen naar Lo. Dat is de wereld op zijn kop. Als je gemeenschapsfuncties wegneemt, dan raak je aan de leefbaarheid en de ziel van het dorp. Net dat is een probleem in veel kleine West-Vlaamse gemeenschappen”, klinkt het.

Verbitterd

Dat zijn blanco strafblad nu dreigt besmeurd te geraken én er gedreigd wordt met schadeclaims, maakt indruk op Rigobert. “Dat er plots een deurwaarder aanklopt met een dagvaarding is zeer intimiderend. Je weet nooit waar zoiets zal eindigen”, zegt hij. Daarom krijgt de man nu ook de steun van Greenpeace. “Die intimidatie is net de bedoeling van dergelijke bedrijven. Ze willen kritische burgers afschrikken in de hoop dat ze hun strijd laten varen. Wij merken dat dit een tendens wordt de laatste tijd. Men doet het om het ngo’s, actiegroepen en dus ook kritische burgers zo moeilijk mogelijk te maken.”

Crowdfunding

“Als we onze natuur willen beschermen, dan heb je grote spelers nodig – zoals Greenpeace – die zich bezighouden met die problematiek op een hoger, vaak internationaal niveau, maar evenzeer heb je die kritische burgers nodig die in hun eigen gemeenschap actief zijn. Daarom hebben wij een crowdfundingcampagne opgezet waarmee we geld willen inzamelen om de juridische kosten van Rigobert te helpen dekken”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

Bij Voeders Nollet zucht men eens diep wanneer we hen contacteren voor een reactie. “Ach, u belt voor dat verhaal. Kijk, die man probeert ons al jaren het leven zuur te maken”, zegt Jo Nollet. “Hele dagen komt hij ons stalken en de buren opjutten tegen ons. Terwijl alles hier perfect in orde is, alles perfect veilig is. Wij hebben al onze vergunningen laten vernieuwen, dat heeft ons 30.000 euro gekost. Ach, die man is een verbitterde mens. Hij heeft van de politie het verbod gekregen om nog foto’s te nemen van het bedrijf. Hij is het toch blijven doen en dan komt boontje natuurlijk om zijn loontje”, klinkt het.