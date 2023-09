Burgercoöperatie Vlaskracht bestaat vijf jaar en neemt intrek op Transfo

De Zuid-West-Vlaamse burgercoöperatie Vlaskracht vierde op dinsdag 5 september haar vijfjarig bestaan. Niet alleen verhuist Vlaskracht binnenkort haar hoofdzetel naar Transfo in Zwevegem, de coöperatie wordt binnenkort een essentiële schakel in het energiesysteem dat Intercommunale Leiedal en de projectpartners binnen RE/SOURCED op diezelfde site aan het uitbouwen zijn. Vlaskracht viert daarom aanstaande zaterdag een hele namiddag feest.

Energiewijk van de toekomst

De voorbije jaren heeft Transfo zich ontwikkeld als een multifunctionele site met onder meer (sociale) woningen, kantoren, een microbrouwerij, vrijetijds- en sportfaciliteiten en eventruimtes. Partners Intercommunale Leiedal, Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, UGent, Flux50, VITO en REScoop.eu werken er al sinds 2020 aan een nieuw energiesysteem dat Transfo volledig met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie moet voeden. “Uitgroeien tot dé energiewijk van de toekomst, aan de hand van duurzame energiebronnen en een energiegemeenschap die bewoners en verbruikers verenigt. Dat is de energieke ambitie van het RE/SOURCED-project op Transfo”, aldus algemeen directeur van Leiedal, Filip Vanhaverbeke. Concreet wordt bijvoorbeeld een zonneparking verbonden met een batterijsysteem. Een hernieuwbare-energiegemeenschap – waaraan alle gebruikers op Transfo zullen deelnemen – zal de gedeelde infrastructuur van het systeem en de samenwerking beheren.

Vlaskracht als nieuw gezicht

Net hiervoor gaan Leiedal en partners nu in zee met onder meer Vlaskracht. Samen met Oktow, PropheSea en Zero Friction heeft de burgercoöperatie zich verenigd in een consortium dat binnen het project RE/SOURCED een dubbele opdracht meekrijgt: het ontwerp en de installatie van een energiemanagementsysteem (EMS) en de uitbating en coördinatie van de energiecoöperatie. In die context heeft Vlaskracht recent beslist haar hoofdzetel naar Transfo te verhuizen om zo nog meer het nieuwe gezicht van het project te worden.