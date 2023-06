Burgemeester moet niet op blote knieën naar Brussel: groen licht voor nieuw bedrijventerrein in Ruddervoorde

Burgemeester van Oostkamp Jan de Keyser heeft in zijn toespraak voor Ruddervoorde kermesse bekend gemaakt dat de provincie West-Vlaanderen positief advies heeft verleend voor de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein, ter hoogte van de Sijslostraat.

Het is al langer bekend dat de gemeente Oostkamp nog een aantal hectare te ontwikkelen bedrijventerrein in portefeuille heeft. Er was echter een groot meningsverschil tussen de gemeente Oostkamp en de Provincie over de inplanting van het terrein.

Langs Sijslostraat

De bovenlokale overheden kozen vooral de opties langs de N50, maar burgemeester Jan de Keyser hield altijd vast aan een terrein dicht bij de E403. “Dit is een meer logische keuze, dicht bij de op- en afrit Ruddervoorde. Daarmee beperken we het verkeer dat ofwel door Ruddervoorde dorp of de Veldhoekstraat moet rijden om de bedrijven te bereiken”, zegt burgemeester Jan de Keyser. Hij ijvert al zeer lang voor een inplanting langs de Sijslostraat. Hij zei zelfs dat hij indien nodig op zijn blote knieën naar Brussel zou gaan om het terrein langs de Sijslostraat te bekomen. Zover is het gelukkig voor hem niet gekomen.

Nieuwe brandweerkazerne

De keuze van het bedrijventerrein ter hoogte van de Sijslostraat opent opnieuw de mogelijkheid voor een nieuwe brandweerkazerne in Ruddervoorde. “Deze locatie is een goeie uitvalbasis voor de voorpost Ruddervoorde, met het oog op interventies op de E403 en in Ruddervoorde”, wist de burgemeester vroeger al mee te geven. De zone 1 huurt op dit moment nog gebouwen in het centrum van Ruddervoorde.

De nieuwe industriezone zou ontwikkeld worden achter de sites van Bouwmaterialen Deketelaere en stortbeton de Laere, zodat beide firma’s een uitweg langs achter krijgen. Daardoor zou ook een deel van het zwaar verkeer niet meer via de Sijslostraat de beide sites moet oprijden. (GST)