Buren Jan (46) en Jan (57) uit Merelbeke openen nieuwe Vanden Borre Kitchen in Sint-Eloois-Vijve

Vanden Borre Kitchen heeft er een nieuw verkooppunt bij in Waregem. Ondernemers, en naaste buren, Jan Geirnaert (57) en Jan Decaestecker (46) uit Merelbeke startten onlangs als uitbaters van het nieuwe filiaal op de Gentseweg.

De zaak in Sint-Eloois-Vijve is het 21ste filiaal van Vanden Borre Kitchen in België, waarbij men de keuken als belangrijkste vertrek van de woning presenteert. Sinds enkele weken staan Jan Geirnaert en Jan Decaestecker dagelijks in de showroom langs de Gentseweg om klanten te ontvangen en deskundig advies te geven.

“Ik kreeg via een contactpersoon de vraag of ik het zag zitten om een nieuw filiaal van Vanden Borre Kitchen te openen”, vertelt Geirnaert. “Het was nu of nooit. Ik geraakte overtuigd van het concept en heb de kans gegrepen om een nieuwe uitdaging te starten.” Hij overtuigde zijn buurman Jan Decaestecker om mee in het verhaal te stappen. De twee wonen beide in de Sint-Elooistraat in Merelbeke, en werken nu samen in… Sint-Eloois-Vijve.

Naast concurrentie

Opvallend is de locatie: net naast concurrent Dovy Keukens. “We zullen de komende maanden zien welk effect dat heeft. Klanten zullen wellicht een vergelijking maken tussen het aanbod van beide winkels”, zegt Decaestecker.

“We zoeken vooral nog enkele verkopers om samen een sterke doorstart te maken, maar op de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om de juiste kandidaat te vinden. Toch hopen we tegen september ons team uit te breiden.”

Vanden Borre Kitchen Waregem, op de Gentseweg 471, is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 19 uur, op zondag sluit men een uur vroeger.