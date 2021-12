BuddyBites opent pop-up in Brugge

BuddyBites, het bedrijf dat hondenvoeding op maat maakt, opende een eerste fysieke pop-up belevingswinkel in het centrum van Brugge.

Het jonge bedrijf BuddyBites wil nog meer in contact staan met elk hondenbaasje en opent daarom een pop-up winkel in de Zuidzandstraat, een van de drukste winkelstraten in Brugge. “Onze belevingswinkel is met de eindejaarsperiode in aantocht dé hotspot voor honden en hondenbaasjes. Zo kunnen ze bij ons hun hond laten wegen, de vacht laten onderzoeken of laten bepalen of hij wel genoeg beweest”, zegt Mattijs Brandt, de oprichter van BuddyBites. “Op basis van die en nog meer unieke eigenschappen stellen we dan een voedingsplan samen dat perfect op maat is van de hond.”

“Naast gepersonaliseerde hondenbrokjes bieden we ook gezonden hondensnacks aan”, zegt mede-oprichter Charlotte Coene. “Als extra service kan je bovendien bij onze dierendokter Ellen terecht voor gratis hondenvoedingsadvies.”

De BuddyBites pop-up, in de Zuidzandstraat 18, kon je nog de hele maand december elke dag bezoeken van 11 uur tot 17 uur. En breng zeker je hond mee want Buddy Bites voorziet voor elke bezoeker op vier poten een kleine traktatie. Meer info op de website https://buddybites.be/nl/