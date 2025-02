BUDA zoekt creatieve Kortrijkzanen voor ambachtenmarkt in tuin van BK6

Kunstencentrum BUDA lanceert, in samenwerking met kunstenaar Einat Tuchman, een oproep voor lokaal creatief talent die hun producten willen verkopen op een ambachtenmarkt op zaterdag 7 juni vanaf 16.30 uur in de tuin van BK6. Daarmee is een eerste beleving tijdens Sinksen 2025 al gekend.

Kunstenaar Einat Tuchman bouwt samen met buurtbewoners een marktplaats waar lokale producten en lokale kennis kunnen worden uitgewisseld. “Het kan gaan over kledij, juwelen, keramiek, textiel, eten, … maar ook bijvoorbeeld massages. Alles wat je met je handen doet”, vertelt Famke Struyve. Bij het vallen van de avond evolueert de markt in een collectief dansfeest. Het is eveneens het startschot van Almost Summer festival.

Wil je je inschrijven of heb je vragen? Laat iets weten aan Famke Struyve via famke.struyve@buda.be of 0471/65.76.69. “We organiseren ook een ontmoetingsmoment op woensdag 2 april tussen 16 en 20 uur, spring gerust binnen in BK6 wanneer het jou past.”