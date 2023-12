Bryan opent Blue Rooster I. T.

Bryan Volckaert (22) opende in zijn ouderlijke woning Blue Rooster I. T. Bryan is data engineer bij Roularta en startte Blue Rooster I. T. in bijberoep op. Hij koos de ouderlijke woning in de Roeselarestraat 122 als uitvalsbasis.

“Mijn zaak bevindt zich op het gehucht ‘De Blauwe Haan’”, legt Bryan uit. “Daar haalde ik meteen de mosterd voor de naam van de zaak. Blue Rooster is Engels voor ‘blauwe haan’. Met Blue Rooster sta ik in voor de verkoop van computers. Daarnaast help ik klanten ook met het bouwen van een eigen computer. De klant kan daarbij rekenen op ondersteuning bij iedere stap in het bouwproces. Verder sta ik in voor onderhoud en reparaties aan zowel computers als laptops. Ook voor lessen rond computers en technologie kunnen mensen bij Blue Rooster terecht. Dat gaat over lessen Excel en Word tot basis computerkennis, GSM- en GPS-gebruik en specifieke programma’s. Samen met de klant wordt een lessenplan op maat opgemaakt”.

“Ik ben met Blue Rooster I. T. gestart omdat er in Oostnieuwkerke, Staden en omgeving een serieus gat in de markt is voor de reparaties van computers”, stelt Bryan. “Tot voor kort was er iemand in Oostnieuwkerke die instond voor de reparatie van computers, maar die is daarmee gestopt. Ik zag daarin een opportuniteit. Roeselare telt een aantal reparateurs, maar niet iedereen uit Groot-Staden heeft zin om met zijn kapotte computer naar Roeselare te trekken. Je kan bij mij terecht in de winkel, maar ik ga ook aan huis en dit niet alleen voor herstellingen, maar ook om les te geven. In de toekomst wil ik ook tweedehandscomputers aan de man brengen, maar daarvoor dien je eerst een voorraad op te bouwen. De prijzen voor mijn diensten staan ook duidelijk op de website vermeld”. Blue Rooster I. T. in de Roeselarestraat 122 is van maandag tot en met vrijdag open van 17 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Op zondag is de zaak dicht. (BCH)

Meer info: https://blueroosterit.be, via de Facebookpagina, via 0468 18 47 45 en via contact@blueroosterit.be.