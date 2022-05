Bryan Lepla opent eerste tatooshop in Houthulst

Bryan Lepla (24) opent Mutant Ink, de eerste tatooshop in Houthulst. “Mijn specialiteit is blackwork, ik zet geen tatoeages met kleur.”

Bryan had van kleins af aan al aanleg voor tekenen. “Ik tekende graag en veel maar deed er tot nu eigenlijk niets mee” vertelt Brian. “Tot ik besloot me in te schrijven voor een cursus tatoeëren.

“Het was een groot voordeel dat ik goed ben in tekenen, verhoudingen zien en perspectieven tekenen, het zijn allemaal dingen die je nodig hebt als je wilt tatoeëren. Daarnaast is het ook absoluut nodig verschillende lettertypes te kunnen gebruiken.”

Bryan volgde alle nodige lessen, deed op verschillende plaatsen heel wat ervaring op en heeft nu zijn eigen tatooshop in de Jonkershovestraat 138 in Houthulst.

“Mijn specialiteit is blackwork, ik zet geen tatoeages met kleur. De klant kan zelf een ontwerp meebrengen maar kan evengoed komen met een idee dat ik dan verder uitwerk. Ik laat vooraf aan de klant de tekening zien, dan kan nog van alles worden aangepast tot het de perfecte tatoeage is voor die persoon, alles is mogelijk” aldus Bryan.

“Naast de ontwerpen voor nieuwe tatoeages doe ik ook cover ups. Het gebeurt wel eens dat iemand in een overmoedige bui een tatoeage laat zetten en dan pas later beseft dat hij/zij dat niet wil, of dat de naam van een partner op een arm of andere plaats werd getatoeëerd en de relatie is stukgegaan dan wil men die naam het liefst verwijderen. Voor dergelijke gevallen kan ik dus een oplossing bieden: ik maak een tekening, in overleg met de klant. Hoe groot of klein de cover up is, hangt uiteraard af van wat er moet bedekt worden.”

De werkplaats van Bryan is uiterst netjes. “Het spreekt vanzelf dat alles volledig netjes is, alle instrumenten worden ofwel eenmalig gebruikt of degelijk ontsmet. Ik werk volledig volgens de nieuwst hygiënenormen en ook behandeltafel en dergelijke worden telkens ontsmet.”

“Tatoeëren is leuk zolang het ook voor de klant een fijne ervaring zonder risico’s is. Ik doe er echt alles aan om het heel veilig te houden.”

Bryan werkt uitsluitend op afspraak, dat kan via Facebook en Instagram of via mutantInk@hotmail.com.

(ACK)