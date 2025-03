Brussels gewest begeleidt getroffen werknemers van interieurketen CASA

De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst en zijn partners mobiliseren zich om de getroffen Brusselse werknemers van het faillissement van interieurwinkelketen CASA te begeleiden. Dat kondigt ontslagnemend minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) vrijdag aan.

De Brusselse regering neemt met spijt nota van de aangekondige ontslagen bij de CASA-winkels. Het faillissement brengt 544 jobs in gevaar, stelt Clerfayt in een mededeling.

Actiris en zijn partners mobiliseren zich om de getroffen Brusselse werknemers te begeleiden, via de competentiebalans, persoonlijke coaching of opleidingen om de herinschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

De minister verwijst naar het Rebond.brussels-fonds als een belangrijk instrument om een op maat gemaakte, individuele of collectieve heroriëntering te bieden. “Elke verloren job is een menselijk drama. Onze prioriteit is om de getroffen werknemers te ondersteunen en hen nieuwe perspectieven te bieden. Brussel laat niemand in de steek”, besluit minister Clerfayt.

Meer over het faillissement van CASA: