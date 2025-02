Bruidsschoenenboetiek Gabrielli houdt uitverkoop, zaakvoerster Anne (66) geniet binnenkort van pensioen: “Opvolging is er niet”

Gabrielli, de winkel gespecialiseerd in bruidsschoenen en handtassen in de Canada Galerij langs de Ooststraat in Roeselare, is recent gestart met een uitverkoop. Zaakvoerster Anne Reynaert (66), die in de voetsporen trad van haar ouders, gaat ten laatste begin volgend jaar met pensioen. “Van over het ganse land kwamen bruidjes naar hier om schoenen te kopen voor hun grote dag.”

Gabrielli bestaat al sinds 1976. Gabriel Reynaert en Jacqueline Werbrouck startten toen de zaak op langs de Baronstraat in Emelgem. “Mijn papa had een garage, maar hield ook van vliegen. Zo vloog hij ook soms naar Italië. Hij bracht een handtas mee voor mijn moeder, maar al snel vroegen ook haar vriendinnen om een exemplaar mee te brengen. Papa besloot dan maar om een winkel op te starten in de Baronstraat in Emelgem.” Gabrielli verhuisde na enkele jaren naar de pas gebouwde Canada Galerij in Roeselare. “Naar zichtbaarheid toe een serieuze verbetering. Een grote etalage langs de drukke winkelstraat met veel passage, een uitstekende locatie.”

De winkel begon heel klein, maar breidde al snel uit. Eerst op het gelijkvloers, later kwam ook de bovenverdieping er bij. “Ook het gamma werd uitgebreid. Mijn pa kende enkele Izegemse schoenfabrikanten waardoor we ook startten met schoenen”, aldus Anne. Zij hielp al op jonge leeftijd mee in de winkel. “Aanvankelijk parttime. Ik had toerisme gestudeerd en werkte in de zomer als stewardess.” Toen haar moeder veertig jaar geleden kwam te overlijden besloot Anne haar vader fulltime te helpen en later de winkel over te nemen.

Bruidjes van over heel het land

Sinds 1988 specialiseert Gabrielli zich op bruids- en feestschoenen. “Mijn vader startte in 1988 bruidswinkel La Sposa langs de Stationsdreef op waardoor ook de focus hier werd verlegd op schoenen en accessoires voor feesten. Inmiddels hebben we een breed gamma van bruids- en feestschoenen in onze etalage. Ongeëvenaard in deze regio.”

De voorbije jaren kwamen tal van toekomstige bruidjes en talrijke klanten over de vloer bij Anne, onder andere uit Limburg, Nederland en Frankrijk. “Een vaste klant uit Ninove, die gehoord had dat we gestart waren met een uitverkoop, stond hier plots met een geschenkje. Ze bedankte me voor de jarenlange service. Daarvoor stond Gabrielli doorheen die vele jaren altijd gekend. Het is belangrijk dat iedereen er piekfijn uitziet op hun grote dag.”

Geen opvolging

Na veel mooie jaren komt er binnenkort een eindje aan Gabrielli. Anne startte begin februari met de uitverkoop. “Ik ben 66 en kan dus op pensioen. Het wordt een aanpassing, want al die jaren was ik vaker hier dan thuis. Het vierde kleinkindje is inmiddels op komst en ik zou graag wat meer genieten van het leven.”

Een einddatum voor de winkel is er nog niet. De outlet, in de Ooststraat 108, komt straks te koop te staan, het pand waar de hoofdwinkel huist in de Canada Galerij te huur. “Onze twee dochters hebben mooi werk in een andere sector, opvolging is er dus niet”, aldus Anne. Ze blikt terug op vele fantastische jaren langs de Ooststraat. “Ik ben de klanten erg dankbaar. Mede dankzij hen hebben we hier iets heel moois opgebouwd.”