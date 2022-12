Brugse Zot is Big in Japan

Tijdens de handelsmissie in Japan, die getrokken wordt door prinses Astrid, verlengde brouwerij De Halve Maan een belangrijk exportakkoord met de Japanse importeur World Liquor Importers.

Ook de komende drie jaar zal de importeur de bieren Brugse Zot en Straffe Hendrik verder introduceren op de Japanse markt. Dat niet enkel in het speciaal opgerichte Brugse Zot Café in Tokio, maar ook in de gewone handel. Onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Buitelandse Zaken Hadja Lahbib en burgemeester Dirk De fauw waren present.

(ON/gf)