Brugse webshop sluit aan bij Takeaway.com

Bruggeling Wim Carroen, beheerder van de webshop Mallaxy, pakt uit met een primeur. Als eerste detailhandel buiten de de voedingssector sluit hij met zijn webshop aan bij het bekende platform Takeaway.com. “Ik breng alle producten zonder meerkost met de fiets rond in quasi heel Brugge.”

“Ik ben met mijn webwinkel begonnen in juni 2021, toen nog onder de naam Heldenwinkel. Aanvankelijk verkocht ik vooral speelgoed en knuffels rond uit strips en films bekende superhelden”, vertelt de uit Koksijde afkomstige Wim Carroen, die in hoofdberoep bij een telesecretariaat werkt.

Entertainmentfiguren

“Eerder had ik al een webshop en zelfs ook een fysieke winkel met dergelijke producten, maar toen mijn dochter ernstig ziek werd ben ik daarmee moeten stoppen. Nu ben ik dus opnieuw actief in de branche. Ik verkoop vooral zogenaamde licentieproducten, zoals speelgoed, rugzakken, T-shirts, drinkflessen, drinkbekers en knuffels. Vooral opgehangen aan bekende figuren uit de entertainmentwereld. Ik wilde mijn bereik vergroten en daarom zocht ik aansluiting bij een groter platform. En zo kwam ik uit bij Takeaway.com, eerder ook bekend als Just Eat.”

Takeaway.com is een Nederlands bedrijf dat in 2000 werd opgericht door de toen 21-jarige Enschedese student Jitse Groen. Vandaag is het online platform actief in heel continentaal Europa en vooral bekend voor het bestellen van snacks en maaltijden “De aansluiting van Mallaxy bij Takeaway.com is een Brugse en zelfs Belgische primeur. Mijn webshop is de eerste in deze branche, dus buiten de voedingssector, die aansluit. Het grote voordeel is dat ik door de naambekendheid van Takeaway.com een veel groter publiek kan bereiken. En de leveringen doe ik zelf met de fiets, zonder meerkost, in Brugge, Sint-Andries, Sint-Michiels, Sint-Kruis en Assebroek.”