Brugse souvenirwinkel Moret maakt plaats voor Belgium Chocolate Corner: “Deze locatie is perfect”

In het bekende hoekpand aan de Vlamingstraat en de Markt, waar 90 jaar lang souvenirwinkel Moret gevestigd was, opent binnenkort Belgium Chocolate Corner. De zaak wordt uitgebaat door Ahmed Rafaqat, die al een souvenirwinkel runt in de Breidelstraat.

Hoewel het geen baanbrekende toevoeging is aan het Brugse winkelaanbod, zullen chocoladeliefhebbers ongetwijfeld genieten van de komst van deze nieuwe winkel. Het pand huisvestte drie generaties lang de souvenir- en geschenkenwinkel M. Moret, eigendom van de familie Moret. Begin dit jaar besloot Fréderic Goetinck-Moret, de laatste uitbater, het pand te verkopen wegens de hoge investeringskosten die nodig waren om het in goede staat te houden.

Het pand vond intussen een nieuwe eigenaar, die het verhuurde aan Ahmed Rafaqat. “Een extra souvenirwinkel openen, leek me niet interessant. Dat zou alleen maar concurrentie met mezelf betekenen”, zegt Ahmed. “Daarom kozen we voor chocolade. We werken samen met grote leveranciers om een breed assortiment aan te bieden, van repen en pralines tot de populaire ‘zeevruchten’. De locatie is perfect voor een chocoladewinkel.”

Er was flink wat werk nodig om het pand klaar te maken, maar Ahmed hoopt nog deze maand, net op tijd voor de feestdagen, te kunnen openen.