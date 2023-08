Brugse Leslie Cottenjé wordt de nieuwe general manager van IT-bedrijf Codit, Bruggeling Bram De Vos leidt voortaan Hello Customer

Codit heeft de Brugse Leslie Cottenjé aangesteld als nieuwe general manager Belgium. Ze gaat op 4 september aan de slag. Leslie werkte de voorbije acht jaar als CEO bij Hello Customer, een SaaS-bedrijf (Software as a Service) uit Gent, dat zij in 2015 in Assebroek mee oprichtte. Haar plaats bij Hello Customer wordt ingenomen door Bruggeling Bram De Vos.

Codit is een IT-consultant en -dienstverlener die klanten ondersteunt in hun digitale transformatie. Als Microsoft-partner heeft het zich toegelegd op cloudtoepassingen en het bouwen van innovatieve applicaties die gebruik maken van slimme technologie. Codit is een 100 procent-dochter van Proximus en telt zo’n 220 medewerkers die actief zijn in acht landen.

Ambitieus

Volgens CEO Stijn Degrieck heeft Codit de ambitie om jaarlijks 15 procent te groeien en zo zijn omzet in vijf jaar tijd te verdubbelen: “Om dat traject in goede banen te leiden, wordt elk landenteam aangestuurd door een gedreven general manager. In België was de functie al een tijdje vacant.”

“Met Leslie Cottenjé hebben we een straffe dame gevonden om ons bedrijf verder uit te bouwen: ze combineert een technologische achtergrond en expertise in AI met ruime verkoopervaring en een duidelijke visie rond inspirerend leiderschap. We willen commercieel een stap vooruit zetten en Leslies profiel sluit dan ook perfect aan bij de people business waarin Codit actief is.”

Uitdaging

Leslie Cottenjé (38) kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging: “Een strategie ontwikkelen, relaties met klanten onderhouden en een bedrijfscultuur uitbouwen liggen me na aan het hart. In de gesprekken met Stijn en het management van Codit, voelde ik meteen dat we op dezelfde golflengte zaten.”

“Kunnen bijdragen aan een transformatietraject om duurzame groei te realiseren door een sterke strategie, technologische innovatie en een cultuur waarin de mens centraal staat, was een uitdaging die ik niet kon laten liggen. Daarom besliste ik de overstap te maken.”

Zuiderpoort

Bij Hello Customer neemt managing director Bruggeling Bram De Vos (51) de leiding over. Hij stond mee aan de wieg van het bedrijf, dat via zijn software de ervaringen en verwachtingen van klanten in kaart brengt: “Onze technologie is gebaseerd op een eenvoudige klantenbevraging met open vragen, waarop linguïstische algoritmes en AI wordt toegepast. Hello Customer heeft een sterk product, dat de afgelopen jaren ook zijn internationaal potentieel heeft bewezen.”

Kristof De Bock, Francis Mareen, Jonas Buellens en Bram De Vos van Hello Customer. © The Content Company

“Ik ben blij met het vertrouwen dat de aandeelhouders in mij hebben gesteld om het bedrijf te leiden. We bedanken Leslie voor haar jarenlange engagement en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe job. Samen met het management en het hele team van Hello Customer wil ik nu volop werken aan de uitbouw van onze klantenportefeuille en de verdere innovatie van ons platform, dat klanten nog bredere analyses en proactieve inzichten moet opleveren.”

Nieuw management

Het nieuwe management van het in oorsprong Brugse bedrijf Hello Customer, dat enkele jaren geleden zijn kantoor in het Katelijnepoort Business Center in Assebroek verliet en naar Gent trok, bestaat naast managing director Bram De Vos uit CTO Jonas Beullens, sales director Kristof De Bock en finance manager Francis Mareen. Het team telt inmiddels een twintigtal medewerkers, die werken vanuit kantoren in Gent, Parijs en Amsterdam. In België heeft het bedrijf onder meer voor Colruyt Group, Holland & Barrett, Luminus, Telenet en Vivalto Santé als klanten.

Leslie Cottenjé moet niet ver verhuizen voor haar overstap van Hello Customer naar Codit. Want beide IT-bedrijven zijn gevestigd in het kantorencomplex De Zuiderpoort in Gent….