Brugse Jessica Kellner is finaliste ‘Onderneemster van het jaar’

Op 1 april wordt in het Wintercircus in Gent bekendgemaakt wie de winnaar is van de WOMED Award, de prijs die jaarlijks door Markant en Unizo wordt uitgereikt aan de meest inspirerende vrouwelijke ondernemer van België.

Een van de finalisten is de Brugse onderneemster Jessica Kellner. Zij is co-CEO en medestichter van Bits of Love, een digitale productiestudio. Opmerkelijk is dat ze haar loopbaan startte in de sociale sector, meer bepaald als maatschappelijk werker bij het Brugse OCMW. Daar hield ze zich onder meer bezig met schuldbemiddeling. Later werkte Jessica ook nog als maatschappelijk werk bij psychotherapeutisch centrum Rustenburg en als hoofd van de sociale dienst bij Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem. Ze botste er steeds op hetzelfde probleem: digitale tools sloten niet aan bij de echte noden van de mensen. “De technologie die ik in de zorg zag, werd ontwikkeld met systemen in gedachten en niet met de mensen die ermee moesten werken”, zegt Jessica Kellner. “Vanuit mijn achtergrond in de sociale sector zie ik digitale innovatie vooral als een manier om levens te verbeteren.”

Digitale productiestudio

In 2010 richtte ze samen met vennoot Andries De Reyghere ‘Bits of Love’ op, een digitale productiestudio met de ambitie om wél te vertrekken vanuit de mens. “Met ‘Bits of Love’ zijn we zowel actief in de maatschappelijke en sociale sector als in de commerciële wereld. Zo hebben we een game ontwikkeld voor anderstalige kleuters om Nederlands te leren en ook een app voor mensen met een mentale beperking die niet kunnen lezen of schrijven toch toegang te geven tot het vrijetijdsaanbod.”

De commerciële klanten zijn onder meer Tomorrowland en Club Brugge. “Als ik met deze nominatie anderen kan inspireren om zelf ook die stap naar veranderen en verbetering te zetten, dat is dat voor mij minstens even waardevol als het winnen van de award.”