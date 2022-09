Brugse brouwerij De Halve Maan opent de meest groene bottelarij ter wereld

Met een groot openingsfeest heeft brouwerij De Halve Maan donderdagavond haar nieuwe bottelarij in gebruik genomen. Niet alleen werd de capaciteit verdriedubbeld, het is ook de meest groene bottelarij die vandaag op de markt te vinden is.

De symbolische eerste spade voor de nieuwe bottelarij werd in oktober 2019 in de grond gezet. Het doel was om anderhalf jaar later de splinternieuwe productie-eenheid én Brugse landmark te kunnen openen. Maar toen kwam de coronacrisis. De bouwsector lag een een tijdlang stil, machines en elektronische chips waren niet beschikbaar…

“Die crisis heeft vooral voor een vertraging van de werken gezorgd”, vertelt CEO Xavier Vanneste. “Financieel stelden er zich weinig problemen. Het investeringsplaatje van 25 miljoen euro hadden we volledig uitgewerkt. Gelukkig, want de coronaperiode, met de horeca die gesloten was, was voor de brouwerij niet de meest rooskleurige periode…”

5 km transportbanden

Na een jaar proefdraaien en het optimaliseren van de processen kon donderdagavond de bottelarij officieel geopend worden. De start werd bijgewoond door onder meer premier Alexander De Croo en viceminister-president Hilde Crevits.

“In deze ruimte van 4.000 m² komen de lege flesjes binnen. Ze doorlopen een U-vormig traject, waarbij ze worden gespoeld, opnieuw gevuld en verpakt. In de hall ligt er 5 kilometer aan transportbanden en 85 kilometer aan elektrische kabels. Per uur kunnen we 150 vaten, 24.000 flesjes van 33 centiliter, of 9.000 flessen van 75 cl verwerken. De bottelarij is via de welbekende ondergrondse pijplijn rechtstreeks verbonden met de brouwerij op het Walplein in de binnenstad, waardoor er voor dit proces geen enkele tankwagen nog op de baan moet.”

Capaciteit maal drie

De nieuwe bottelarij moest drie zaken oplossen. “Door onze sterke groei zat de vorige bottelarij, die we nochtans nog maar in 2010 hadden geopend, vrij snel op haar limiet. We moesten in de bottelarij 24 op 24 uur en met drie shiften draaien, om alleen al de vraag te kunnen volgen. Op de nieuwe site is de capaciteit driemaal groter. Nu draait de band één shift, van 8 tot 16 uur. Er is dus ruimte om verder uit te breiden.”

CEO Xavier Vanneste in de nieuwe bottelarij van de brouwerij. (foto Davy Coghe) © Davy Coghe Davy Coghe

De brouwerij kan nu ook veel flexibeler werken. “Ongeveer 45 procent van ons volume exporteren we naar 40 landen, waarbij elk land zijn eigen regels heeft. Van de informatie die op het etiket moet staan, tot de afspraken hoeveel flesjes bier in een verpakking mogen zitten. Met deze installatie kunnen we snel schakelen.”

Zonnepanelen

De investering maakt deel uit van de visie van het bedrijf om duurzaam te ondernemen. “De afvullijn is het meest vervuilende en energievretende onderdeel van het brouwproces. Dankzij de investeringen moeten we minder water gebruiken, kunnen we efficiënter werken en zelfs ons eigen biogas opwekken. Deze bottelarij is de groenste installatie die er op dit moment mogelijk is. We zijn ook volop bezig met het plaatsen van de zonnepanelen die we via een succesvolle crowdlending konden prefinancieren. Hierdoor zullen we zelf voor 60 procent van onze nodige energie kunnen zorgen. Helemaal onafhankelijk worden is voor een brouwerij niet mogelijk.”

Groeiverhaal

De economische crisis vormt voor Xavier Vanneste nu de belangrijkste uitdaging. “Het komende jaar wil ik vooral zonder al te grote kleerscheuren uit deze crisis, met hoge inflatie en explosieve energieprijzen, geraken. Rond de jaarwisseling zullen we helaas een prijsstijging moeten doorvoeren. Verder wil ik ons personeelsteam de komende periode verder versterken. We zitten weer in een groeiverhaal, we halen meer omzet dan in het jaar vóór corona. En ik zie nog mogelijkheden om te groeien, én we hebben er nu de capaciteit voor. Voor sollicitanten is zo’n verhaal altijd aantrekkelijk.”