Brugs interieurbedrijf Inside neemt PAC Interiors over

Het Brugse interieurbedrijf Inside kondigt de overname van het in Sint-Martens-Latem gevestigde PAC Interiors aan.

Inside specialiseert zich vooral in de inrichting van horecazaken en kantoren. Het Brugse bedrijf gaat er prat op dat haar interieurs niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook praktisch en vooral commercieel interessant zijn. Onder meer De Vloamse Trine op het Kraanplein – het voormalige café De Vuurmolen werd ingericht door Inside. Met de overname van PAC kan Inside de activiteiten flink uitbreiden, want PAC legt zich voornamelijk toe op de inrichting van kapsalons, schoonheidsinstituten en winkels. Inside werd opgericht door Sven Meulemeester, die algemeen directeur is, samen met zijn broer Ian. Het bedrijf is gevestigd in de Sint-Ewoudsstraat in deelgemeente Sint-Andries.

Grotere impact

“De samenwerking tussen beide bedrijven zorgt voor meer mogelijkheden en een grotere impact op de markt. Om de focus en specialisatie van zowel Inside als van PAC Interiors te behouden, blijven beide teams zelfstandig opereren met hun eigen vertrouwde naam, locatie en merken”, zegt Sven Meulemeester van Inside. “Inside blijft zich richten op hospitality en offices en PAC Interiors blijft zich focussen op hair, beauty en fashion. Onze bedrijven zijn volledig complementair aan elkaar. De ervaring en expertise van beiden stelt onze nu grotere interieurgroep in staat om onze klanten nog beter te bedienen.” (PDV)

Meer info: ww.inside.be en www.pac-interiors.be