Brugs duurzaam bedrijf Solergie is failliet bij gebrek aan subsidies van… Togolese overheid

Het Brugse bedrijf Solergie is door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Dit project van Assebroeknaar Bert Bernolet voorzag Togolese dorpen van zonnekiosken en lampen. In 2016 werd Bert Bernolet nog verkozen tot de West-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar.

Hoe groot de schuldenberg is die de failliete firma Solergie nalaat, kan het Brugse advocatenkantoor Crivits & Persyn nog niet becijferen. De ondernemingsrechtbank stelde mr. Rik Crivits aan tot curator in dit dossier. Volgens de economische krant De Tijd haalde Solergie de voorbije jaren 4,2 miljoen euro kapitaal op bij meer dan zeventig investeerders. Bert Bernolet slaagde erin tal van rijke Vlaamse ondernemers warm te maken om geld te stoppen in zijn Afrikaans project.

Duurzame energie

Avontuur, duurzame energie, een liefde voor Afrika, ondernemerschap en mensen helpen om zelfredzaam te zijn. Die vijf trefwoorden vormen de rode draad in het leven van Bruggeling Bert Bernolet (41). Na het behalen van zijn master industrieel ingenieur aan KAHO in Gent, reisde deze oud-leerling van de Brugse Frères elf maanden door Zuid-Oost-Azië, Nieuw-Zeeland en Australië, waarbij hij down under maandenlang als cowboy op een ranch werkte.

Na zijn thuiskomst in 2005 was Berts eerste job bij Pullmaflex in Wevelgem, een fabrikant van veringen voor autozetels. Maar veringen testen, was niet echt zijn ding. Daarom gaf hij zijn job op en kocht hij een 4×4 terreinwagen om naar Togo te trekken. In zijn koffer had Bert Bernolet een zonnepaneel mee, gesponsord door KAHO Sint-Lieven uit Gent. Daarmee kon hij in Togo stroom leveren voor twee lampen in een lokaal ziekenhuis.

Zonne-energie

Nadien werkte de Bruggeling voor Electrawinds in Oostende en Enfinity in Waregem. Zonne-energie zat toen volop in de lift, de verkoop van zonnepanelen boomde. Electrabel richtte een afdeling Energie Assistance op, om scholen en ziekenhuizen in diverse Afrikaanse landen te voorzien van zonne-energie. Tal van bedrijven stonden te dringen om zulke projecten te sponsoren.

Bert Bernolet sprong op die boot en trok in 2008 naar Guatemala, Mongolië en Tadzjikistan om er zonnepanelen te installeren. Zelfs midden in de Gobi-woestijn werd er een project gerealiseerd. Maar het grote probleem van die goedbedoelde initiatieven was dat er niemand was om die panelen te onderhouden of te herstellen.

Tewerkstellingsproject

In 2010 rijpte het idee om Afrikanen op te leiden en sociale tewerkstellingsprojecten op te zetten. Dat leidde tot de oprichting van de vzw Bisz (Bevordering van de Internationale Samenwerking met het Zuiden) en van het bedrijf Energy Kiosks, met kantoor in de Baron Ruzettelaan in Assebroek. Onder die vlag werkte de Bruggeling het project Solar Zonder Grenzen uit.

In Togo werd in 2013 een productie-eenheid opgericht, onder de naam Solergie, waar 32 mensen werken. Zij soldeerden en monteerden zonnelampen. Aanvankelijk wilde Bert Bernolet zonnesystemen ter plekke te koop aanbieden. Maar enkel het dorpshoofd was kapitaalkrachtig genoeg om zo’n zonnesysteem aan te kopen. Daarom ontwikkelde hij een verhuursysteem, waarbij de mensen voor een symbolisch bedrag 76 cent een maand lang zo’n zonnelamp konden huren en tien keer konden opladen in een zonnekiosk.

Mobiele kiosken

De daarop volgende jaren werden in Togo 150 zonnekiosken en 17.000 lampen verhuurd. De lampen werden gemonteerd in een kalebas, die toch aan de bomen groeit en als drinkbeker gebruikt wordt. De bedoeling was om via Solergie de Togolezen aan te sporen om zelf ondernemend te worden. Met de steun van het Belgisch Consulaat en een Duits fonds investeerde het bedrijf in opleidingen.

Aanvankelijk werd de opbrengst van de verhuur van zonnelampen opgehaald door motorrijders, die 600 km moesten rijden om langs te gaan in alle zonnekiosken. Nadien kon de betaling en activering van de zonnekiosken via gsm’s en sms’jes gebeuren. De meeste Togolezen hebben geen bankrekening, maar ze laden hun gsm op en betalen met sms’jes. Solergie maakte gebruik van mobile payments, en smart kiosks.

Beloofde subsidies

Drie jaar geleden gaf de Togoleze regering een licentie aan Solergie, om het project uit te breiden, zodat tegen 2030 alle 8 miljoen Togelozen de kans kregen op een duurzame elektriciteitsaansluiting. Maar de beloofde en broodnodige overheidssubsidie liet te lang op zich wachten. Tegelijkertijd zorgden corona en de inflatie ervoor dat vele Togolezen de huur van de zonnelampen niet meer betaalden.

Volgens De Tijd boekte Solergie vorig jaar 3,4 miljoen euro bedrijfsverlies. Stichter Bert Bernolet werd in 2022 als CEO opgevolgd door Marianne Criel, maar behield nog 5 procent van de aandelen. Al zijn aandacht gaat nu naar zijn nieuwe onderneming, de nv Pamogi: een internationaal platform waar ondernemers elkaar kunnen treffen rond een gemeenschappelijk ondernemersproject.

Schuldeisers

In juni sprak de ondernemingsrechtbank het faillissement van Solergie uit. Curator Rik Crivits probeert de komende maanden een duidelijk zicht te krijgen op alle gedupeerden en schuldeisers. Die hebben een jaar de tijd om een vordering in te dienen. Of ze ooit hun geld zullen terugzien, is twijfelachtig….