Brugs bedrijf sluit deal met Vaticaan

Kunstateliers Slabbinck sloot als een van de eerste ondernemingen wereldwijd een contract af met het Vaticaan zodat het artikelen met het officieel logo van ‘Jubilee 2025’ kan verkopen. “Een mooie erkenning voor onze 120 jaar en vier generaties ambacht in Vlaanderen.”

Om de 25 jaar houdt de Rooms-Katholieke Kerk een zogenaamd Jubeljaar waarin wordt opgeroepen tot vergeving van de zonden. Het vorige vond dus plaats in 2000, maar in 2015 was er uitzonderlijk – op afroep van de paus – nog een ‘buitengewoon’ Heilig Jaar van Barmhartigheid. Het thema voor Jubilee 2025 is ‘Pelgrims van Hoop’. “Eigen aan dit jubileumjaar is dat het Vaticaan oproept tot bezinning”, zegt Viktor Slabbinck.

“Dit is wel bijzonder prestigieus voor een Belgische onderneming”

Traditioneel begint een Jubeljaar net voor Kerst en eindigt het op Driekoningen van het volgende jaar. “De meest bekende rite is de opening van de heilige poort van de Sint-Pietersbasiliek met Kerst, wat meteen ook de opening is van het heilig jaar. De poort blijft een heel jaar openstaan en dat geldt ook voor de drie andere pauselijke basilieken in Rome. Na het jubileumjaar gaan de deuren weer voor 25 jaar dicht.”

Het jubeljaar komt – hoe cynisch ook – op het juiste moment, meent Viktor Slabbinck. “Het thema, ‘Pelgrims van Hoop’, is na de documentairereeks Godvergeten bijzonder welgekomen. Er is nood aan verbinding in de Kerk. Ik noem mezelf katholiek maar voelde na het zien van de reeks een enorme schaamte. Je kunt dat als gelovige niet zomaar naast je neerleggen.”

Kindermisbruik

“Het jubeljaar wordt daarom ook een jaar van loutering. Ik voel in mijn omgeving een grote bereidheid om als gelovige door de pijn en schaamte te bijten en de kerk een nieuwe kans te geven. Een beetje zoals je eerst door de pijn en schaamte van een scheiding moet: ik ben ook ‘gescheiden’ van de Kerk die zich op grote schaal schuldig maakte aan kindermisbruik. Maar ik sta tezelfdertijd open voor een nieuw begin. Het kindermisbruik in de Kerk ging tenslotte niet zozeer over het instituut an sich dan wel over mensen, en je hebt nu eenmaal altijd mensen die het voor anderen verbrodden. Wat het misbruik in de Kerk uiteraard niet goedpraat. De Kerk heeft gigantisch gefaald”, klinkt het.

Kunstateliers Slabbinck sloot voor ‘Jubilee 2025’ – als een van de eerste ondernemingen wereldwijd – een contract af en mag nu artikelen met het officiële logo van het Vaticaan verkopen. “Exclusief is dat contract niet”, zegt Viktor. “Maar het is wel bijzonder prestigieus voor een Belgische onderneming. Wereldwijd zullen er misschien acht of negen bedrijven zijn die zo’n contract in de wacht slepen.”

Onderhandelen

Het kostte Slabbinck twee maand onderhandelen. “Alle designs moeten immers eerst goedgekeurd worden, en er is ook een aantal belangrijke criteria waaraan voldaan moet worden. Eén van die voorwaarden is eerlijke productie”, klinkt het. Vorige week startte de verkoop op. In de catalogus onder meer een banier met het wit en goud van de Vaticaanse vlag. “Kleuren die verwijzen naar de verrijzenis van Christus”, legt Viktor Slabbinck uit. “We hebben daarnaast ook een volledig wit gewaad dat staat voor de zuiverheid van de kerk en het verlangen naar een nieuwe start. Voorts hebben we ook nog stola’s en een altaardoek met het officieel logo van het Vaticaan. De respons is nu al groter dan voor het buitengewoon jubileumjaar in 2015.” Voor een Brugs familiebedrijf met 120 jaartjes op de teller is dat een opsteker. “Een hele eer, en een mooie erkenning voor onze 120 jaar en vier generaties ambacht in Vlaanderen”, besluit Viktor Slabbinck.