Brugs bedrijf geselecteerd voor innovatieprogramma van NAVO

De onderneming DotOcean uit Brugge is geselecteerd voor de eerste fase van het incubatieprogramma Diana van de NAVO, dat bedoeld is om innovatieve bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van civiel-militaire technologieën. Dat heeft de NAVO bekendgemaakt.

DotOcean, met hubs in Gent en Leuven, is gespecialiseerd in technologie voor autonoom varende schepen (dus zonder bestuurder aan boord). Het werkte de voorbije jaren onder meer mee aan een autonoom peilvaartuig in de Antwerpse haven, of nog aan een plasticopruimer op de Schelde.

De Brugse onderneming is een van de 44 initiatieven die voor de eerste fase van het innovatietraject werden geselecteerd, uit 1.300 kandidaten, “om de uitdagingen aan te pakken die de NAVO wachten rond energieveerkrachtigheid, onderzeese waarneming en bewaking, en beveiligde informatiedeling”, luidt het in een persbericht van de NAVO.

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie omschrijft de geselecteerde ondernemingen als “pioniers in domeinen als robotica, oceaansensoren, quantumtechnologie en energiegenererend textiel”. Ze krijgen elk 100.000 euro om kosten te dekken als lonen, huur en uitrusting. Binnen het incubatorprogramma zullen ze een beroep kunnen doen op een netwerk van experts om hun technologische oplossing te ontwikkelen.

“We gaan nu rechtstreeks werken met de gelesecteerde ondernemingen om hen te helpen hun ideeën te testen en om commerciële en technische raad te krijgen waarmee ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen, investeringen kunnen veiligstellen, en nog veel meer”, aldus de algemeen directeur van het Diana-programma, Deeph Chana, in een persbericht.

Diana staat voor ‘Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic’. Het moet zorgen dat de NAVO haar technologische voorsprong op tegenstrevers als Rusland en China kan behouden, zei de secretaris-generaal van de NAVO bij de oprichting enkele jaren geleden.