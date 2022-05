Brugs bedrijf Alstom door Agoria genomineerd als ‘Green Champion’

Het Brugse bedrijf Alstom, wereldleider in duurzame en intelligente mobiliteit, is door Agoria, de federatie van de Belgische technologiebedrijven, genomineerd als “Green Champion”.

Alstom is één van de negen “Green Champions” die door Agoria in de kijker worden gezet. In deze fabriek langs de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels werken ingenieurs aan oplossingen voor een koolstofarme mobiliteit. Drie sprekende voorbeelden? automatische treincontrole, energie-efficiëntie en zero-emissie treinen.

Inspiratie

Het doel van de prijs is dat deze pioniers van de groene transitie een bron van inspiratie voor anderen kunnen zijn. Alstom onderscheidt zich met innovatieve oplossingen voor het spoorwegvervoer, ontwikkeld door teams in Charleroi, Brugge, Brussel en Mechelen.

In België heeft Alstom meer dan 2000 mensen in dienst, waarvan 600 ingenieurs. Hun werk draagt bij tot de ontwikkeling van koolstofarme mobiliteit, want wanneer een reiziger voor de trein kiest, stoot hij dertig keer minder broeikasgassen uit dan met de auto en 20 keer minder dan met het vliegtuig.

Rolmodel

“Ik ben blij met de nominatie als “Green Champion” door de experts van Agoria en Sirris. Een van de doelen van Alstom is het versterken van innovatie op het gebied van duurzame en intelligente mobiliteit”, onderstreept Bernard Belvaux, Managing Director Benelux.

“We kunnen worden beschouwd als een rolmodel, omdat de vooruitgang die onze onderzoeks- en ontwikkelingsteams in België hebben geboekt in grote mate bijdraagt aan het succes van veel groene mobiliteitsprojecten over de hele wereld. Om deze projecten te realiseren, blijven wij jong talent en ervaren professionals aanwerven. Bij Alstom krijgen deze nieuwe mederwerkers een reële kans om een baan met grote impact te krijgen, omdat we voorop lopen op het gebied van innovatie.’

Inteligente systemen

Dankzij innovatie kunnen technologiebedrijven een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een koolstofarme samenleving. Een van de technologieën die zijn ontwikkeld door de teams van Alstom in België, waarvan de knowhow wereldwijd wordt erkend, is automatische treinbesturing (ATO).

Door de intelligente signalisatiesystemen is er intensiever verkeer op het spoorwegnet mogelijk met minder energieverbruik (min 30 procent) en meer passagierscomfort. De Alstom-teams in het zusterbedrijf in Charleroi hebben ook een unieke oplossing ontwikkeld voor het terugwinnen van remenergie, waardoor energiebesparingen tot 30 procent mogelijk zijn. Deze systemen zijn te vinden in de metro’s van Milaan, Dubai, Sydney, Londen, Riyad, Panama en vele andere plaatsen in de wereld.

Met de ontwikkeling van de aangepaste tractiesystemen is Alstom ook betrokken bij de bouw van zero-emissie treinen, die worden aangedreven door waterstof of batterijen.