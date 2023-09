Bruggeling Pierre De Loof: “Mijn nieuw bier Blinden Ezel is een hoppige weerwraak op de Gentenaren”

Industrieel ingenieur Pierre De Loof pakt uit met een nieuw Brugs bier: de Blinden Ezel. Na maandenlang experimenteren met een kleine brouwinstallatie in zijn garage om het recept op punt te stellen, liet deze Bruggeling bij BeerSelect 2.000 liter brouwen, goed voor 6.000 blikjes bier.

Bruggeling Pierre De Loof (28) is de zoon van de bekende voormalige roeier Pierre-Marie De Loof, die in 1984 samen met stadsgenoot Dirk Crois op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles een zilveren medaille behaalde. Zoon Pierre is productie-ingenieur bij TE Connectivity in Oostkamp, maar heeft als liefhebber van speciale bieren recent de Cobblestone Craft Brewery bij hem thuis in de Sint-Godelievedreef in Sint-Kruis opgericht.

Een hobby mondde uit in een smaakvol bijberoep. Als eerste wapenfeit heeft deze nieuwe brouwerij, waarvan de naam goed bekt in het Engels en tegelijkertijd een knipoog is naar de beruchte Brugse kasseien, het bier de Blinden Ezel uitgebracht.

In de garage

“Samen met een vriend ben ik in mijn keuken en garage beginnen te brouwen en experimenteren met een primitieve installatie”, vertelt Pierre De Loof. “Een leuk tijdverdrijf. Maar ik wou meer en heb contact gezocht met de professionele brouwerij BeerSelect in Gent, die amateurbrouwers helpt bij het vervaardigen van hun eigen bier. Ze hebben mij geholpen om het recept van de Blinde Ezel nog wat te verfijnen.”

“Het resultaat is een hoppige IPA, met veel citrusaroma’s die prominent in de neus aanwezig zijn. Het is een troebel, blond biertje, met een alcoholpercentage van 6,5 procent dat vlot drinkbaar is”, evalueert de Brugse brouwer. Hij liet 2.000 liter Blinde Ezel vervaardigen, verdeeld over 6.000 blikjes van 33cl bier.

“Veel kleine brouwerijen in het buitenland stappen van de fles over op een blikje. Het geeft mij ook de mogelijkheid om meer info te verschaffen over mijn bier en om het Brugse label met een mooie tekening te presenteren.”

Pierre De Loof koppelt aan de lancering en de naam van zijn bier een leuke legende: “Blinde Ezel verwijst niet alleen naar het beroemde Brugse straatje vlakbij het stadhuis, maar ook naar de slag bij het Beverhoutsveld. In 1382 versloegen de Gentenaren in Oedelem de Bruggelingen, omdat naar verluidt de Brugse soldaten te dronken waren na de Heilig-Bloedprocessie.”

“Bijgevolg slaagden de Gentenaren erin de Brugse binnenstad binnen te dringen. Ze stalen de gouden draak die op de gevel van de Sint-Donaaskathedraal stond. Maar de Brugse ezels die de buit uit de stad moesten dragen, waren erg koppig. Bijgevolg namen de Gentenaren hun toevlucht tot een barbaarse daad: ze brandden de ogen van de ezels uit, zodat die blind naar Gent stapten. Sindsdien prijkt de gouden draak op het Gentse Belfort en heeft Gent een gelijknamig bier. Met de Blinde Ezel nemen wij Bruggelingen nu bijna 750 jaar later een hoppige weerwraak”, knipoogt Pierre De Loof.

Webshop

Voorlopig is Blinden Ezel enkel te koop via de webshop van de Brugse brouwer. “Ik zal er weinig winst op maken. Maar als lokale cafébazen geïnteresseerd zijn in dit Brugse biertje, kunnen er nog meer gebrouwen worden. Met de opbrengst hoop ik een betere brouwinstallatie te kunnen aankopen, zodat Cobblestone Craft Brewery in de toekomst met nog andere nieuwe bieren kan uitpakken”, besluit Pierre De Loof.

Info: www.blinden-ezel.com