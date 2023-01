Bruggeling David en vriendin Anastasia heropenen De Drie Zwanen: Frietjes met Moldavische glimlach

Bruggeling David Van Bosstraeten en zijn uit Moldavië afkomstige vriendin Anastasia blazen frituur De Drie Zwanen in Dudzele nieuw leven in, bijgestaan door Tinneke Perquy. Ze zullen nauw samenwerken met het café in hetzelfde pand, dat uitgebaat wordt door Davids broer Tom en diens vrouw.

Eind vorig jaar stopte de uitbating van frituur De Drie Zwanen in de dorpskern van Dudzele. De uitbaters trokken naar Oedelem, waar ze frituur ’t Friet Uurtje hebben overgenomen. En zo zit Dudzele dus zonder frituur in het dorp.

Maar dat zal niet voor lang zijn, want Bruggeling David Van Bosstraeten en zijn vriendin Anastasia zullen er uiterlijk tegen 1 februari, maar wellicht al op 19 januari, opnieuw voorzien in frietjes en andere frituursnacks en gerechtjes.

Anastasia krijgt hulp van Tinneke omdat ze nog lessen Nederlands volgt

David, die in de week als handelsvertegenwoordiger in Italië actief is, zal in het weekend meedraaien in de frituur en zal vooral zelf instaan voor de bereiding van onder meer lekker stoofvlees. Anastasia zal er doorheen de week frietjes bakken, maar krijgt daarbij de hulp van Tinneke Perquy uit Dudzele.

Zij zal zeker in de beginfase het aanspreekpunt zijn, aangezien Anastasia nog lessen volgt om het Nederlands onder de knie te krijgen. Tinneke woont vlak bij de frituur en heeft ervaring in de horeca. Zo werkte ze onder meer in de populaire horecazaak Oud Gemeentehuis in Varsenare.

Horeca-ervaring

De 27-jarige Anastasia is afkomstig uit Moldavië, een land dat ongeveer even groot is als België en tussen Roemenië en Oekraïne ligt. Ze woonde en werkte de voorbije jaren in Italië, waar ze actief was in een restaurant.

“Ik volgde ook vier jaar hotelschool; de horeca is me dus niet vreemd”, vertelt ze. “In Italië ontmoette ik David en onlangs ben ik samen met hem naar België gekomen. Ik was op zoek om hier een zelfstandige activiteit te beginnen en we kwamen terecht bij deze vrijgekomen frituur via Tom, de broer van David, die hier begin dit jaar gestart is met de uitbating van het café in hetzelfde pand maar met een afzonderlijke ingang.”

“We gaan nu nog wat try-outs doen voor vrienden en bekenden, om dan binnenkort van start te gaan. Natuurlijk zullen we lekkere goudgele frietjes serveren, maar ook verse, op de plaat gebakken hamburgers en populaire klassiekers zoals vers stoofvlees. Bij de frituur zelf zijn geen zitplaatsen, maar de klanten kunnen hun frietjes en snacks eten in het café naast de deur. We kijken ernaar uit om de Dudzelenaars te voorzien van spijs en drank.”

(PDV/foto DC)