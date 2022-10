Brugge wil geen pakjesautomaten in het straatbeeld zien

Er komen dan toch geen pakjesautomaten van Bpost in Brugge. Hoewel de stad zélf plekken aanduidde waar deze automaten konden komen, weigert het nu toch elke aanvraag. Tot grote ergernis van Bpost. “De tegenstand is momenteel te groot”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

Op de website pakt Bpost uit met 21 pakjesautomaten in de Brugse regio. Daarin kunnen mensen hun pakje ophalen of eenvoudig retourneren, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Maar dat zijn spookautomaten. Ze zijn er niet, en zullen er ook niet komen. Het stadsbestuur weigert consequent om een vergunning af te leveren om deze automaten te plaatsen. En dat is opvallend, want de stad zelf was eerst wél geïnteresseerd en zocht zelf naar geschikte locaties.

Meer verkeer?

“Ik kan heel goed begrijpen dat Bpost ontgoocheld is”, reageert burgemeester Dirk De fauw. “Vanuit de administratie werd snel, en misschien te snel, enthousiast gereageerd op de vraag om pakjesautomaten te mogen plaatsen. Voor elke locatie die we voorstelden, is een omgevingsvergunning nodig omdat die automaten ergens geplaatst of gehangen moeten worden. Maar al heel snel kwamen bezwaren van buurtbewoners. Ze willen zo’n ‘vuile bak’ niet in hun omgeving en vrezen ook meer verkeer, vooral ’s avonds, nabij zo’n automaat. Voor het automaat aan het Graaf Visartpark kregen we meer dan twintig bezwaren binnen. Hoe langer, hoe meer tegenstand we hoorden en hoe meer automaten we zouden weigeren. We zouden ze bijna allemaal verbieden, behalve een drietal. En daarop hebben we dan besloten om nu elke aanvraag resoluut te weigeren.”

PostNL, DHL…

Naast de tegenstand was er ook een praktische reden. “Als we de automaten van Bpost goedkeurden, wat moeten we dan doen als straks ook PostNL, DHL en anderen zo’n automaat vragen? Op basis waarvan zouden we dat kunnen weigeren? En hoe zouden we een wildgroei kunnen tegengaan?”

Burgemeester Dirk De fauw blijft wel in contact met Bpost. “Tegenstanders roepen: de mensen moeten hun pakje maar bij de dagbladhandel ophalen. Maar daar ga ik niet meer akkoord. Die zijn ’s avonds niet open, een moment waarop werkende mensen tijd hebben om hun pakje op te pikken. De automaten komen er voorlopig niet, maar we blijven spreken om een oplossing te vinden.”