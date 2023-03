Brugge is gaststad van Lingerieweek

Met 20 lingeriezaken in het centrum en de deelgemeenten mag Brugge zich dit jaar gaststad van de Lingerieweek noemen. In de week van 4 tot 12 maart zetten deelnemende lingeriewinkels hun troeven als lingeriespecialisten in de verf.

Shopping Brugge, het centrummanagement van Stad Brugge, koppelt er een heuse campagne aan om de Brugse lingeriezaken extra in de kijker te zetten. De Brugse onderneemster en model Cilou Annys is het gezicht van de campagne. “Tijdens deze lingerieweek schenken de deelnemende zaken in heel Brugge, bij aankoop en zolang de voorraad strekt, een lekkere attentie”, zegt schepen voor Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Op vrijdag 10 maart kun je bij Cadavre Excuis (Predikherenstraat 37) terecht voor een workshop rond korsetten, met een pasmogelijkheid op het einde. In samenwerking met de Brugse Gidsenbond heeft op zaterdag 11 en 12 maart een wandeling in het kader van kant plaats. Ten slotte kun je in deze week ook luisteren naar de podcast Beyond Bra. (PDV)

Alle info: www.brugge.be/lingerieweek.

BRUGGE Met 20 lingeriezaken in het centrum en de deelgemeenten mag Brugge zich dit jaar gaststad van de Lingerieweek noemen. In de week van 4 tot 12 maart zetten deelnemende lingeriewinkels hun troeven als lingeriespecialisten in de verf. Shopping Brugge, het centrummanagement van Stad Brugge, koppelt er een heuse campagne aan om de Brugse lingeriezaken extra in de kijker te zetten. De Brugse onderneemster en model Cilou Annys is het gezicht van de campagne. “Tijdens deze lingerieweek schenken de deelnemende zaken in heel Brugge, bij aankoop en zolang de voorraad strekt, een lekkere attentie”, zegt schepen voor Werk en Ondernemen Pablo Annys.

Op vrijdag 10 maart kun je bij Cadavre Excuis (Predikherenstraat 37) terecht voor een workshop rond korsetten, met een pasmogelijkheid op het einde. In samenwerking met de Brugse Gidsenbond heeft op zaterdag 11 en 12 maart een wandeling in het kader van kant plaats. Ten slotte kun je in deze week ook luisteren naar de podcast Beyond Bra. (PDV)

Alle info: www.brugge.be/lingerieweek.