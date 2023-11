Bruce (20) opent met Puuck binnenkort ook fysieke winkel in Roeselare: “Exclusief en uniek aanbod”

Op vrijdag 3 november opent Bruce De Vuyst (20) de deuren van Puuck in de Manestraat in Roeselare. Met Puuck zal Bruce zijn eigen reeds bestaande skate- en streetwearmerk aanbieden, maar daar blijft het niet bij. “Zo ga ik ook aan sneaker reselling doen en ik zal ook exclusieve schoenen en tweedehandskledij aanbieden”, aldus Bruce, die meteen benadrukt dat hij zijn job als opvoeder bij Dominiek Savio blijft uitoefenen.

Net zoals velen ging ook Bruce De Vuyst uit Hooglede op zoek naar een uitlaatklep tijdens corona. Gezien zijn interesse in stickers en graffiti, moest hij het dan ook niet heel ver gaan zoeken. “Ik begon met handgemaakte stickers, maar daar bleef het niet lang bij. Zo begon ik al vrij snel met het ontwerpen van designs voor T-shirts en truien. Op die manier is de bal aan het rollen gegaan en ontstond Puuck”, vertelt Bruce.

“Of ik dit als kunst zie? Toch wel een soort van. Maar eigenlijk zie ik het meer als streetart, want daarmee kan je zover gaan als je zelf wilt. Mijn ontwerpen zijn altijd voor interpretatie vatbaar en wat je ervan maakt of erin ziet, beslis je nog altijd zelf.”

Eigen merk

Ondertussen is Puuck, het bijberoep van Bruce, uitgegroeid tot een waar skate- en streetwearmerk dat aangeboden wordt via een webshop. Daarnaast vind je de 20-jarige Hoogledenaar ook vaak terug op skatewedstrijden waar hij met een kraampje staat. Een concept waar hij heel tevreden mee was en ook zo zou houden, tot er een opportuniteit op zijn pad terechtkwam.

“Naast stickers heb ik ook een passie voor sneakers en tweedehandskledij. Het is nooit echt een droom geweest, maar het leek me wel cool om mijn passie en de producten die ik leuk vind aan te bieden aan de mensen in een fysieke winkel. Het pand in de Manestraat in het centrum van Roeselare kwam dus op het ideale moment. Een groot pluspunt is ook dat ik er samen met mijn vriendin boven kan wonen.”

Sneaker reselling

Bruce benadrukt dat Puuck geen specifieke skatewinkel zal zijn. “Uiteraard horen streatwear en skateboards erbij, uiteindelijk ben ik daar ook al drie jaar mee bezig”, vult hij aan. “Maar aan de andere kant is het ook de bedoeling om aan sneaker reselling te doen en om exclusieve gehypete schoenen en unieke tweedehandskledij aan te bieden. Ik merk dat daar echt wel een markt voor is. Zeker hier in Roeselare. Er is hier wel al een skateshop, maar daarom wil ik dus met een uitgebreider en exclusiever aanbod uitpakken om me van de concurrentie te onderscheiden. Wat de schoenen betreft, die zullen niet te vergelijken zijn met het aanbod van de huidige schoenenwinkels in het centrum.”

“Mijn ontwerpen zijn streetart. Ik ga zover als ik zelf wil”

Het mag duidelijk zijn: Bruce heeft op jonge leeftijd een duidelijk plan voor ogen. “Ergens schrikt me dat misschien wel wat af, maar dat vind ik niet erg. Ik vind dat je risico’s moet durven nemen in het leven om iets te bereiken”, aldus Bruce, die naast Puuck ook opvoeder is in de lagere school bij Dominiek Savio. “Daar blijf ik uiteraard fulltime werken. De winkel in Roeselare doe ik na mijn uren.”

Naamsbekendheid

Zo zal de winkel in de Manestraat open zijn op dinsdagvoormiddag van 10 tot 12 uur, op woensdag, donderdag en vrijdag van 17.30 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Ook op zondag zal de winkel open zijn, maar dan op afspraak. Maandag wordt de vaste sluitingsdag. Een pittige combinatie dus, maar die drukke agenda schrikt Bruce duidelijk niet af.

“Wanneer ik anders thuiskwam na mijn werk, was ik ook nog bezig voor Puuck. Waarom dan niet hetzelfde doen, maar met een winkel? Puuck zal hierdoor meer naamsbekendheid krijgen en op kalmere momenten kan ik nog steeds het werk doen zoals vroeger. En het feit dat ik boven de zaak kan wonen, is dan ook mooi meegenomen. Ik kijk er alvast heel hard naar uit. Ik ga mijn passie nu ook in een fysieke winkel aanbieden en daar ben ik wel trots op”, besluit Bruce.