Brouwers Ieperlink pakken uit met “leutig specialleke”: “Zo’n gerstewijn is vrij uitzonderlijk in de streek”

Adriaen/sen is de Ieperse brouwerij van hobbybrouwers Erjen Adriaensen (44) en Conny Adriaen (56), die zich specialiseren in “eigenzinnig Iepers bier”. Hun nieuwste brouwsel is dan ook een “specialleke”: de beestige gerstewijn Ieperlink In de leute.

De voorbije paar jaar brachten Erjen en Conny een reeks nieuwe bieren op de markt onder de noemer ‘Ieperlink’. Dat is dialect voor Ieperling, een inwoner van de Kattenstad.

“We leerden elkaar kennen in een brouwcursus, ontdekten dat we vlakbij elkaar woonden en sindsdien is onze hobby uit de hand gelopen”, aldus Erjen. “We brouwden al de Stoutn, Droevn en Froajn Ieperlink. Lucas’ Stoutste Droom hoort tot onze nieuwe bieren, samen met Ieperlink In de leute. Deze laatste is een barley wine, een gerstewijn. Die is wel degelijk gebrouwen met gerstemout, maar het hoge alcoholpercentage en de zoetige smaak doen denken aan wijn. Het kan gedronken worden als aperitief en als digestief.”

Beastie Barley

“Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken”, staat te lezen op het etiket met afbeelding van een kat en de term Beastie Barley. “Zijn zeventien graden zal zorgen voor een warm mondgevoel, met fruitige, noot- en caramelachtige toetsen. De zoete, alcoholische afdronk maakt de illusie van een versterkte wijn compleet.”

“Zo’n barley wine is vrij uitzonderlijk in de streek”, stelt Erjen. “De Struise Brouwers uit buurgemeente Vleteren gingen ons al voor, maar in Ieper zouden we de eersten zijn. Een specialleke, dat past bij onze brouwerij: eigenzinnig Iepers bier brouwen. We hebben slechts een vierhonderdtal flesjes van onze Ieperlink In de leute. Het is dus voor de rappe.” (TP)