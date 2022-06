Brouwerij van Brugse Zot wil 800.000 euro lenen bij brede publiek voor zonnepanelen en waterzuivering

De Brugse familiale brouwerij De Halve Maan lanceert een zogenaamde ‘crowdlendingcampagne’ voor de financiering van 750 zonnepanelen en een grote waterzuiveringsinstallatie. Een groep ‘historische financiers’ bracht al 1,2 miljoen aan, maar de brouwerij gaat nog op zoek gaat naar 800.000 euro aan leningen bij het brede publiek om het project van 2 miljoen euro rond te krijgen.

Financiering zoeken bij klanten en sympathisanten, bij het brede publiek kortom, is geen nieuw verhaal voor brouwerij De Halve Maan. De brouwerij van Brugse Zot, Straffe Hendrik en Brugs Tarwebier haalde in 2016 al 400 000 euro op voor de financiering van haar intussen legendatische bierpijpleiding tussen de historische brouwerij in het stadscentrum en de bottelarij in de rand van de stad. “Toen werden de investeerders in bier vergoed voor hun financiële inbreng. Sommigen kunnen zelfs hun hele leven jaarlijks een bak bier komen halen en doen dat ook effectief”, lacht zaakvoerder Xavier Vanneste. “Nu willen we opnieuw doen op het publiek, en dan vooral op de mensen die onze brouwerij een warm hart toedragen, voor nieuwe investeringen die vooral gericht zijn op duurzaamheid.”

De brouwerij ging in zee met het crowdlendingplatform Win Winner, gespecialiseerd in het samenbrengen van bedrijven en investeerders, om maar liefst 2 miljoen euro aan leningen bijeen te krijgen. Een eerst belangrijke investering is een waterzuiveringsinstallatie bij de nieuwe bottelarij aan het Waggelwater. Streefdoel is om zo’n 65 à 70 procent van het water te hergebruiken. “Het afvalwater zal aan de hand van innovatieve technieken gezuiverd worden tot drinkbaar water, dat vervolgens kan hergebruikt worden in de productie of als afvalwater kan worden geloosd”, legt Xavier Vanneste uit. “Bovendien zal de waterzuivering ook biogas produceren uit het afvalwater, dat meteen ook zal worden hergebruikt in de productie van stoom.”

De Halve Maan zal daarnaast ook investeren in de aanleg van zonnepanelen, zo’n 750 in totaal, op de nieuwe bottelarij en afwerkingseenheid op het industrieterrein Waggelwater. “Op piekmomenten moet ons dit in staat stellen om zo’n 60 procent van ons stroomverbruik zelf te produceren”, weet Xavier Vanneste. “En die groene stroom zou ook gebruikt worden voor het opladen van onze elektrische bedrijfsvoertuigen.”

De projecten vergen een investering van 2 miljoen euro maar daarvan blijken al voor zo’n 1,2 miljoen euro aan leningen binnen te zijn. “We hebben eerder al bij onze historische financiers, die ons door de jaren heen al steunden, aangeklopt en zo haalden we dus al een mooi bedrag aan leningen binnen. Maar nu rekenen we dus nog op 800.000 euro. We vinden het ook wel belangrijk om iedereen te kans te geven in te tekenen”, zegt de brouwer. “De leningen, vanaf 500 euro, hebben een looptijd van vijf jaar en de brutorente bedraagt 5 procent; dus dat lijkt me zeker in deze tijden toch een mooie investering.” (PDV)