Brouwerij ’t Verzet wint Zythos Consumententrofee met Mighty Matroesjka

Woensdag werd de ‘Consumententrofee’ uitgereikt aan brouwerij ’t Verzet uit Anzegem. Dit gebeurde door Zythos, een vzw die zich inzet voor de promotie en bescherming van de Belgische biercultuur en ijvert voor correcte informatie naar de consumenten. “De uitzonderlijke uitschieter was brouwerij ’t Verzet die voor alle twintig bieren stemmen kreeg van het publiek tijdens het Zythos Bierfestival in Kortrijk eind april. Vandaar ook deze verdiende eerste plaats”, stelt Zythos-voorzitter Freddy Van Daele.

Na negen edities in de Brabanthallen in Leuven, verhuisde het Zythos bierfestival naar Kortrijk. “Aanvankelijk was er alleen een trofee voor het bier dat door de bezoekers van het grootste bierfestival van België als beste werd gekozen”, vertelt voorzitter Van Daele. “Deze prijs werd de ‘Consumententrofee’ genoemd. De laatste jaren hebben we daar ook de bierfirma die voor een van zijn bieren de meeste stemmen heeft gekregen, en dat kan in theorie ook de Consumententrofee zijn, en de brouwerij die in zijn totaliteit het meeste stemmen heeft gekregen aan toegevoegd.”

Brouwerij ’t Verzet is zeer vereerd met de eerste prijs. “Voornamelijk omdat het de bierliefhebber is die stemde omdat hij ons bier lekker vindt en er dus geen jury aan te pas kwam”, zegt brouwer Alex Lippens (36). “Mighty Matroesjka is een bier met 15 procent alcohol en heel veel smaak. Je kan er toetsen van porto, Jamaicaanse rum, sherry en cognac in onderscheiden die bekomen werden door het rijpen in aparte vaten waarna een blend werd gemaakt tot de Matroesjka.”